領展季度客戶銷售跌0.8% 跑輸大市

續租租金調整率錄負增長

季內領展在港商場的餐飲租戶銷售增長達1.6%，比香港的0.7%增長為高；超級市場及食品租戶錄得0.4%增長，比香港市場同類商戶錄得0.5%增幅稍低。但一般零售商戶錄得負增長3.8%，比香港市場同類租戶季內錄得0.2%增長大幅跑輸。領展指出，商戶銷售仍然疲軟，但跌幅收窄。作為主要商戶組合的超市及餐飲業已現初步復蘇迹象。現時其在港零售租用率達97.6%，平均每方呎每月零售租金為62.8元，續租租金調整率錄中單位數負增長，主要受一般零售、超市及中式餐廳影響。旗下寫字樓租用率為99.2%，停車場物業收入有輕微增長。

稱超市餐飲現初步復蘇迹象

內地的零售物業、辦公樓及物流物業租用率分別為95.4%、92.4%及97.5%；內地零售物業整體營運表現及續租租金率調整率仍承壓。新加坡、澳洲零售物業的租用率分別為99.8%及99.5%，國際辦公樓的租用率為85.5%。

淨負債比率21.5% 平均借貸成本3.6%

季內領展的淨負債比率為21.5%，定息債務佔比66.9%，平均借貸成本為3.6%，平均債務到期年限為2.8年，可用流動資金達87億元。季內以更優惠條款提前完成2025/26年度87億元債務再融資，並受惠於利率環境改善。