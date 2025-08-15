長實中期核心溢利增1.6% 股息維持0.39元

馬勵志：喺香港好有興趣做多啲投資

馬勵志稱，公司在新投資時注重的是回報及風險，而不是睇板塊或地區，在投資新項目或參與企業借貸交易，只要回報能夠產生超越資金成本，對長實都是有吸引力的。他重申，長實在香港對補充土儲、房地產投資及參與企業貸款交易等，都想投資更多在香港。但他指出，由於宏觀環境仍未穩定，公司無意擴大槓桿，以及會保留更多現金，公司仍有充裕資源作新投資項目，包括近期亦有入標屯門地。

上半年港賣樓毛利率2.6%

據公司中期投資者業績簡報顯示，上半年長實本港賣樓毛利率為2.6%，較去年同期的40.1%大跌，亦拖累本港物業銷售盈利貢獻按年大跌93%至7400萬元。長實會計部總經理文嘉強指出，公司未來數年的經營現金流仍然強勁，由一系列的投資物業支持，但物業收入貢獻不會太顯著。

上半年集團物業銷售收入73.66億元，按年增58.9%，收益17.68億元，按年跌2.9%，當中香港物業銷售收入為28.03億元，按年增7.8%，收益7400萬元，按年跌92.9%。