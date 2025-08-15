明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

長和：港口交易進新階段 料滿足監管 交易複雜 今年內難完成交割

【明報專訊】長和（0001）上月底公布，就出售包括巴拿馬運河港口等全球多個港口業務，邀請來自內地的主要策略投資者加入成為財團的重要成員，集團聯席董事總經理兼集團財務董事陸法蘭昨在中期業績分析員會議上首度回應，港口交易已進入新階段，相信有機會達成滿足各方監管的交易，但由於交易的規模及複雜性，相信難以在年內完成交割。

對於港口業務的交易，陸法蘭指出，出售港口業務的交易對不同國家的監管機構均有不同的考量，包括中國、美國、英國及歐盟等，集團早前已重申在未獲得所有相關監管機構及部門批准前是不會進行任何交易，而交易已進入新階段，包括與內地一家主要戰略投資者進行討論，他深信有關的討論有機會達成對所有相關方都有好處的交易，希望交易能夠獲得所有相關監管機構及部門批准。

與內地一家投資者討論交易

他又提到，交易所需的時間確較原先預期的長，但稱不太擔心，因為港口集團今年的表現非常出色，相關的盈利及自由現金流都比集團預期的佳，但無論如何以今次交易的規模及複雜程度，即使能夠於年內達成具約束力的新協議，實際交割都應該不會於今年內發生。早前有報道中遠集團加入洽購長和出售全球港口的財團、並要求持有至少兩成至三成股權。

業績方面，長和上半年以IFRS 16會計準則基準計，列帳溢利跌92%至8.52億元，主要計及3英國和Vodafone的英國電訊合併產生的非現金虧損逾109億元，基本盈利增11%至113.21億元，收益總額增3%至2406.63億元，每股中期股息增3%至0.71元。期內港口及相關服務收益增9%至235.97億元，EBITDA增8.7%至101.32億元。展望下半年，由於貿易爭議結果未明及地緣政治風險，全球貿易及消費需求仍波動不定，但若干貨櫃碼頭（尤其亞洲地區）貨運量緩和增長，埃及新設施帶來額外貨運量，港口業務有望錄得可觀全年盈利增長。

長和半年基本盈利增11%

主席李澤鉅於業績報告中表示，全球經濟前景於下半年仍將持續不明朗且難以預測，貿易、財政及貨幣政策等議題懸而未決，影響商品價格、利率、匯率，以及消費者與營商情緒。此外，地緣政治之不明確情况可能進一步升溫。集團將保持謹慎處理資本開支及新投資，並繼續維持嚴格之現金流管理，以確保在外部環境影響下仍能維持穩健之財政狀况。

明報記者

上 / 下一篇新聞

京東次季經調整盈利倒退五成 外賣業務協同效應顯現 達初期目標
京東次季經調整盈利倒退五成 外賣業務協同效應顯現 達初期目標
金管局證監警告穩定幣炒作風險
金管局證監警告穩定幣炒作風險
大行升騰訊目標價 中信里昂看740元最牛
大行升騰訊目標價 中信里昂看740元最牛
港鐵半年多賺兩成七 受惠物業發展
港鐵半年多賺兩成七 受惠物業發展
網易季績遜預期 美股早段挫近一成
網易季績遜預期 美股早段挫近一成
銀諾醫藥暗盤飈2.7倍 一手帳賺逾萬元
銀諾醫藥暗盤飈2.7倍 一手帳賺逾萬元
聯想集團首財季盈利升1.1倍 勝預期
聯想集團首財季盈利升1.1倍 勝預期
長實中期核心溢利增1.6% 股息維持0.39元
長實中期核心溢利增1.6% 股息維持0.39元
領展季度客戶銷售跌0.8% 跑輸大市
領展季度客戶銷售跌0.8% 跑輸大市
吉利半年純利跌14% 優先拓海外市場
吉利半年純利跌14% 優先拓海外市場
希慎中期核心純利升1.2% 派息維持
希慎中期核心純利升1.2% 派息維持
路勁：停付離岸債到期應付本息
路勁：停付離岸債到期應付本息
中電信半年多賺5.5% 中期息增8.4%
中電信半年多賺5.5% 中期息增8.4%
美財長罕施壓日央行加息 分析：旨在壓低美元 日圓昨升至3周高位
美財長罕施壓日央行加息 分析：旨在壓低美元 日圓昨升至3周高位
英次季經濟勝預期 GDP按季增0.3%
英次季經濟勝預期 GDP按季增0.3%
Bullish早段再升25% 市值衝破百億美元
Bullish早段再升25% 市值衝破百億美元
楊智佳：易鑫業績前可先下首注
楊智佳：易鑫業績前可先下首注
集友港元定存7日年利率6厘
集友港元定存7日年利率6厘
中銀澳元定存7日年利率13厘
中銀澳元定存7日年利率13厘
植耀輝：騰訊待回落再跟進
植耀輝：騰訊待回落再跟進
方保僑：啟德體育園成推動「綠色經濟」示範場
方保僑：啟德體育園成推動「綠色經濟」示範場
技術取勝：李寧或回試17.5元
技術取勝：李寧或回試17.5元
盧駿匡：恒指25667點阻力較明顯
盧駿匡：恒指25667點阻力較明顯
劉思明：騰訊高位遇阻 後市穩住否成關鍵
劉思明：騰訊高位遇阻 後市穩住否成關鍵
周顯：海權經濟已沒落
周顯：海權經濟已沒落
湯文亮：現時最好買舖收租
湯文亮：現時最好買舖收租
珀‧軒「納米樓」8個月炒貴逾兩成 229呎開放式戶399萬沽 呎價逾1.7萬帳賺74萬
珀‧軒「納米樓」8個月炒貴逾兩成 229呎開放式戶399萬沽 呎價逾1.7萬帳賺74萬
時捷嚴氏家族3188萬購陽明4房戶
時捷嚴氏家族3188萬購陽明4房戶
Blue Coast II加推60伙 個別加價3%
Blue Coast II加推60伙 個別加價3%
內地生1.8萬租翰林峰195呎戶 呎租再破90元
內地生1.8萬租翰林峰195呎戶 呎租再破90元
黃埔新邨銀主舖 12年貶值65%
黃埔新邨銀主舖 12年貶值65%