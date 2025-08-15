長和：港口交易進新階段 料滿足監管 交易複雜 今年內難完成交割

對於港口業務的交易，陸法蘭指出，出售港口業務的交易對不同國家的監管機構均有不同的考量，包括中國、美國、英國及歐盟等，集團早前已重申在未獲得所有相關監管機構及部門批准前是不會進行任何交易，而交易已進入新階段，包括與內地一家主要戰略投資者進行討論，他深信有關的討論有機會達成對所有相關方都有好處的交易，希望交易能夠獲得所有相關監管機構及部門批准。

他又提到，交易所需的時間確較原先預期的長，但稱不太擔心，因為港口集團今年的表現非常出色，相關的盈利及自由現金流都比集團預期的佳，但無論如何以今次交易的規模及複雜程度，即使能夠於年內達成具約束力的新協議，實際交割都應該不會於今年內發生。早前有報道中遠集團加入洽購長和出售全球港口的財團、並要求持有至少兩成至三成股權。

業績方面，長和上半年以IFRS 16會計準則基準計，列帳溢利跌92%至8.52億元，主要計及3英國和Vodafone的英國電訊合併產生的非現金虧損逾109億元，基本盈利增11%至113.21億元，收益總額增3%至2406.63億元，每股中期股息增3%至0.71元。期內港口及相關服務收益增9%至235.97億元，EBITDA增8.7%至101.32億元。展望下半年，由於貿易爭議結果未明及地緣政治風險，全球貿易及消費需求仍波動不定，但若干貨櫃碼頭（尤其亞洲地區）貨運量緩和增長，埃及新設施帶來額外貨運量，港口業務有望錄得可觀全年盈利增長。

主席李澤鉅於業績報告中表示，全球經濟前景於下半年仍將持續不明朗且難以預測，貿易、財政及貨幣政策等議題懸而未決，影響商品價格、利率、匯率，以及消費者與營商情緒。此外，地緣政治之不明確情况可能進一步升溫。集團將保持謹慎處理資本開支及新投資，並繼續維持嚴格之現金流管理，以確保在外部環境影響下仍能維持穩健之財政狀况。

