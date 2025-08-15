聯想集團首財季盈利升1.1倍 勝預期

就美關稅調整價格供應鏈

儘管業績優於預期，聯想股價昨日一度跌7%，收報10.83元，仍跌6%，成交27.3億元，成為表現最差藍籌股。

期內，毛利率按年跌1.9個百分點至14.7%，遜市場預期的16.3%。業務分項方面，智能設備業務集團（IDG）收入按年升17.8%至134.59億美元，經營溢利增14.7%至9.5億美元，均好過預期；基礎設施方案業務集團（ISG）收入升35.8%至42.9億美元，但經營虧損擴大至8552萬美元，市場原預期錄得770萬美元溢利。

集團高級副總裁兼首席財務官鄭孝明表示，集團已就美國關稅作出價格及供應鏈調整，現行稅率下，美洲市場仍可依靠中國廠房供應，因其生產效率及成本具優勢。他續稱，從目前訂單情况來看，相信首財季的增長勢頭可持續，並憑藉規模優勢，在平衡市場份額的同時，目標下半年毛利率回升。