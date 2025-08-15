網易季績遜預期 美股早段挫近一成

期內集團淨收入增9.4%至278.92億元，當中遊戲及相關增值服務淨收入升13.7%至228億元，有道淨收入增7.2%至14 億元，網易雲音樂淨收入跌3.5%至20億元，創新及其他業務淨收入減17.8%至17億元。綜合上半年，股東應佔淨利潤增31.33%至189.02億元，非公認會計準則股東應佔淨利潤升27.18%至207.69億元，淨收入增8.37%至567.2億元。

將推AI設計遊戲

首席執行官丁磊表示，季內網易推出各種新品內容，進一步拓展玩家社群，未來將持續探索新的玩家體驗，壯大自研IP產品。他又提到集團在AI（人工智能）已投資不少，相信不久將來會推出由AI設計的遊戲。上季網易於不同地區推出新產品，其中《界外狂潮FragPunk》在4月29日於Xbox及PlayStation 5全球推出後，於5月在PlayStation北美免費遊戲下載排行榜上名列第二；NBA手遊《Dunk City Dynasty》 於5月22日全球推出後在多個地區的iOS下載排行榜上位居第一，在美國排名第二；RPG手遊《MARVEL Mystic Mayhem》於6月25日推出後，迅速登上多個地區iOS下載排行榜第一名，美國排名第二。丁磊預期，未來兩三年海外市場可以持續增長。