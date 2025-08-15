明報新聞網
經濟

港鐵半年多賺兩成七 受惠物業發展

【明報專訊】港鐵（0066）昨公布6月底止中期業績，純利按年增長27.5%至77.09億元，每股中期息維持派0.42元。期內盈利增長主要來自包括何文田站一、二期及港島南岸第三及五期盈利入帳，令物業發展盈利按年大升2.18倍至55.42億元所推動，反之經常業務利潤按年跌15%至33.91億元，香港車務營運稅後盈利更按年大減76%至9800萬元。

車務營運稅後盈利大減76%

行政總裁金澤培強調，在港鐵路營運EBIT仍有改進。香港客運服務常務總監楊美珍補充，隨着更多盛事推動，冀帶動港鐵人流。港鐵更在南港島線、往來康城、於啟德及宋皇臺站的服務及資訊均有調節，冀更多人客使用其服務。

金澤培又稱，港鐵未來會探索內地與海外，包括一帶一路國家發展機會，但對報道指港鐵擬洽購長建（1038）旗下UK Rails/Eversholt的鐵路車廂，他指集團沒參與鐵路車廂租賃業務。物業發展方面，他預期下半年會有港島南岸五期及日出康城第12期發展利潤入帳，未來12個月推出東涌站二期及屯門第16區站第一期招標。物業及國際業務總監鄧智輝補充，由於消費模式改變，在港商場要適應新常態，亦要調調整設施、租戶組合。

隨着港鐵完成60億美元公募票據及永續資本證券融資，金澤培稱目前未考慮出售資產。財務總監樊米高補充，未來港鐵新鐵路投資高達1400億元，集團會視乎市况透過多元渠道作最佳融資方案。金澤培已在港鐵工作30年，他說，能夠和不斷努力工作的同事，見證27條新鐵路線開通，公司上市、推動合併、渡過疫情，開拓內地及國際業務，已是很大成就，很榮幸。

