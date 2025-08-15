大行升騰訊目標價 中信里昂看740元最牛

花旗稱AI助強化競爭力

花旗指騰訊次季收入按年增速加快至15%，反映其在營銷服務等領域的AI投資成效顯著。未來隨着長青遊戲收入穩健向上、《無畏契約》（Valorant）手遊版上線等利好浮現，相信騰訊旗下各業務的增長路徑將變得明確。野村提到，騰訊次季毛利率按年提升4個百分點至57%，高於市場預期的55.2%，相信增長受惠遊戲及微信廣告等高利潤業務快速增長。

另邊廂，中信里昂指出，騰訊次季三大核心業務網絡遊戲、廣告及雲服務收入均實現約20%按年增速，並基於認為AI技術將持續推升騰訊旗下各項業務等考量，將對騰訊今明兩年的經調整純利預測分別上調2%及3%。