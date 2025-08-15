金管局證監警告穩定幣炒作風險

稱申請牌照 結果存重大不確定

金管局重申穩定幣發行人牌照設有較高門檻，表達意向、提交牌照申請，以及與當局溝通，只是申請牌照過程，最終發牌將視乎申請是否符合條件，結果存重大不確定。股價劇烈波動可能導致非理性決策，使投資者面臨不必要的風險，當局因此呼籲公眾應保持謹慎，深入分析相關資訊，避免只基於市場炒作或價格勢頭，作出非理性投資決策。又指，市場參與者與公眾溝通時，應負責任行事，避免發表可能誤導投資者或造成不切實際期望的言論。證監會設有專責市場監察團隊及系統密切監察本港交易活動，針對任何可能損害市場廉潔穩健的操縱或欺詐行為，證監會將採取嚴厲行動。

近期涉及穩定幣概念的股份屢見異動。稱籌備申請香港穩定幣牌照的多點數智（2586）周二曾急升13.6%，不過連續兩日回吐；擬投資申請穩定幣牌照公司的德林控股（1709） 亦在連升4日後，昨回吐1.24%。比特幣和以太幣昨均創歷史新高，加密貨幣交易平台Bullish（美：BLSH）周三首掛升84%，推動多隻加密貨幣港股做好，新火科技（1611）升18.15%，兩日累升53.6%，OSL（0863）昨升3.68%。