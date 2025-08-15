京東次季經調整盈利倒退五成 外賣業務協同效應顯現 達初期目標

明報記者 楊括

港股京東績前收跌1.8%至125.1港元，美股京東（美：JD）盤前曾升3.6%、惟開市早段倒跌3%，較昨港股收市低近2%。

京東美股開市早段跌3%

京東指618期間外賣業務日單量突破2500萬單，入駐品質商家超150萬家，截至第二季末全職騎手規模已突破15萬人。許冉表示於外賣業務協同效應推動下，季內包括京東用戶活躍度，用戶數、購物頻次等都大幅提升，且外賣用戶購買京東電商品類的轉化率也在提升。她強調，京東外賣深植於京東整體生態，並非獨立割裂的業務，相信核心零售業務始終是京東業務版圖的基石，同時集團也將按長期規劃持續佈局新增長領域，追求的是可持續發展的商業模式：「我們追求的不是一個月兩個月的成績，而是能長期做下去，5年、10年乃至20年。」

京東首席財務官單甦稱，截至第二季，京東零售毛利率已實現連續13個季度按年增長，經營利潤率也穩步上升；外賣則為公司帶來不少年輕客戶。他指出，集團短期利潤率可能會隨着行業競爭及自身對新業務等部門的投入節奏出現波動，但相信相關投資可帶動集團生態，故長期利潤率達到高個位數的目標「堅定不變」，核心零售業務的利潤率趨勢非常健康、商超等品類的利潤率則仍有較大提升空間等。至於投資節奏，集團會持續關注投入策略並保持紀律性、關注回報率，再根據效果動態平衡投資舉措。

零售毛利率連續13季錄增長

京東零售業務收入3100.75億元，按年增20.6%；經營利潤139.39億元，按年增37.9%。集團表示，正通過定製化貨品為消費者提供差異化購物體驗，並助商家避免陷入同質化競爭和價格「內捲」。此外，集團次季在北京、深圳、南京等多城開設新店。