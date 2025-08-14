報料
經濟
2025年8月14日星期四
技術取勝
投資策略
信置呎價3860元奪屯門地 高估值四成 10.89億中標 較年初大圍地呎售3128元高18%
旗下柏瓏凱柏峰 兩月共套現47億
SPRING GARDEN最快下月現樓推 278呎起
香港兒童合唱團3800萬購形品‧星寓蝕讓舖
香江集團太子爺斥1.23億 購嘉慧園4房戶蝕讓貨
騰訊次季經調整利潤升一成 勝預期 AI帶動遊戲廣告業務 ADR股價升破600港元
「ATMXJ」領恒指升643點 騰訊4年新高
銀諾「頂頭槌飛」無法穩獲一手
內地7月新增貸款萎縮 20年首次
余偉文：港銀可應對波動 「預期信用損失」不屬壞帳
路勁據報寬限期前未付票息 瀕違約 本周二屆滿 報道指未付8814萬境外債息
法院：夏海鈞隱瞞美資產 追加其妻為訴訟方
惠譽：內地加快置換地方債 上半年佔總額度八成
蘑菇咖啡 助減倚賴咖啡因
超聲波提取技術申專利
長建多賺0.9% 增派中期息 李澤鉅：財力充裕 把握收購機遇
新秀麗半年溢利減三成 亞洲銷售淨額跌8%
羅兵咸：港2029年娛樂媒體規模1170億
美財長促聯儲局下月減息半厘 交易員押注減0.25厘概率99.9%
巴拿馬運河管理局擬建兩港口自行營運
OpenAI擬注資Merge Labs 撼馬斯克Neuralink
張兆聰：成本趨漲 騰訊有隱憂
建行亞洲港元定存3個月年利率5.38厘
富邦1個月人民幣定存年利率4.38厘
技術取勝：和黃醫藥或23元整固
劉思明：港股未擺脫炒股不炒市格局
周顯：愈追求穩定回報愈危險
湯文亮：炒家套戥或得不償失
技術取勝：和黃醫藥或23元整固
【明報專訊】中興或挑戰29元（圖）
技術取勝
