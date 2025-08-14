OpenAI擬注資Merge Labs 撼馬斯克Neuralink

公司名稱「Merge」，是「融合」的意思，指人類與機器合作的時刻。《金融時報》引述知情人士稱，Merge Labs正以8.5億美元的估值進行融資，預期大部分資金將來自OpenAI的創投團隊。

發展「腦機」界面技術

消息指出，Altman鼓勵這項投資，並與眼球虹膜數碼身分認證公司「World」行政總裁Alex Blania合作，共同推動這項目啟動。據稱，融資談判仍在初步階段，Altman本人不會直接出資。馬斯克創辦的Neuralink成立於2016年，致力於開發植入式「腦機」介面晶片，近日已完成6.5億美元的E輪融資，公司估值約90億美元，並已在重度癱瘓患者的臨床試驗取得進展。

此外，馬斯克指摘蘋果App Store的軟件排名疑涉壟斷行為，指App Store的軟件排名優先考慮OpenAI的ChatGPT平台，而非X的Grok聊天機械人，威脅要起訴蘋果。馬斯克的指控，反映其與OpenAI的競爭趨於激烈。蘋果發言人表示，App Store的設計理念是公平公正，不帶偏見。

（綜合報道）

[國際金融]