巴拿馬運河管理局擬建兩港口自行營運

連接液化石油氣管道

最近數月，巴拿馬的港口受到美國政府密切關注。美國總統特朗普多次批評中國對該運河的影響力，威脅要收回巴拿馬運河。中國沒有參與該運河的營運，但總部位於香港的長江和記（長和）（0001），正經營位於巴拿馬運河兩端的大西洋及太平洋港口。這些港口不在巴拿馬運河管理局的轄區，但長和早於1997年就獲得港口的特許經營權。

長和今年早前宣布，將出售包括巴拿馬運河在內的43個港口經營權，買家為貝萊德（BlackRock）牽頭財團，引發中國政府不滿，聲言將依法審查相關交易。巴拿馬政府的審計長亦已就與長和的巴拿馬子公司合約提出訴訟，這可能會使長和將其全球碼頭業務出售的計劃複雜化。

巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）強調，巴拿馬對該運河擁有主權，其政府將起草國家海上物流戰略，以確定巴拿馬港口營運的新框架。巴拿馬運河管理局正計劃擁有自己的港口，這將會是未來7年、價值85億美元的資本支出計劃一部分。這些支出將用於興建液化石油氣（LPG）管道、新水庫、道路及高速公路等。運河管理局正尋求引入新的起重機技術，提升處理貨櫃的效率，與哥倫比亞先進的Cartagena港競爭。

貨物趕關稅前輸美 運河收入增

隨着美國加徵關稅，巴拿馬運河今年獲得一筆意外之財。在關稅全面生效前，半成品及汽車承運商紛紛將貨物進口到美國，令該運河收入增加。運河管理局預計，由10月起的下一財年，貨物提前運送的現象將逐漸消失，預計明年收入約為44億美元，低於今年的50億美元水平。

（彭博社）

[國際金融]