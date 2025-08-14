明報新聞網
經濟
國際金融

美財長促聯儲局下月減息半厘 交易員押注減0.25厘概率99.9%

【明報專訊】美國7月消費者物價指數（CPI）較預期溫和，緩和了美聯儲維持較高利率的壓力。美國財長貝森特在通脹數據公布後，敦促美聯儲在下次9月會議，考慮一次過減息半厘。他接受霍士商業頻道訪問時稱，在美聯儲7月30日宣布維持利率不變的兩天後，5月和6月的新增非農就業職位被大幅下調，反映就業市場較預期疲弱，倘美聯儲早就取得這些數據，「6、7月時就應減息了」。

當被彭博電視問及一次過減息半厘，會否向市場釋出美國經濟欠佳的信號，貝森特表示，這將是一次調整，顯示美聯儲意識到聯邦基金利率過於緊縮，美聯儲「可能應該減息1.5厘至1.75厘」。聯邦基金利率目前介乎4.25厘至4.5厘。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員昨晚押注9月減息0.25厘的概率，達到99.9%，僅0.1%概率維持利率不變，暫未有交易員預期9月一次過減息半厘。今年餘下時間減息3次（合共0.75厘）的概率則接近六成。受減息預期帶動，美股三大指數早段續升，標普500指數及納指繼續破頂。

堪薩斯城聯儲行長傾向維持利率

不過今年有投票權的堪薩斯城聯儲銀行行長施密德（Jeffrey Schmid）表示，仍傾向於維持利率不變，除非需求增長開始「顯著轉弱」才會改變觀點。後年有投票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）亦表示，由於失業率低，且工資持續增長，美聯儲「不大可能」大幅降息。

雖然商品通脹仍然溫和，但美聯儲關注的服務業指標（剔除住房及能源成本）在7月按月升0.5%，是2024年初以來最大的升幅之一。貝森特稱，每人都預計在關稅政策下會出現商品通脹，但實際上卻出現奇怪的服務通脹。貝森特的顧問Joe Lavorgna指出，最新數據顯示，關稅對通脹缺乏明確的影響。

特朗普籲高盛換首席經濟學家

美國總統特朗普周二呼籲高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）撤換該銀行的首席經濟學家，因為高盛「很久以前」就對市場和關稅做出「錯誤的預測」。特朗普堅稱，關稅未有為美國經濟帶來通脹或其他問題。高盛首席經濟學家Jan Hatzius此前發表報告，指截至6月，美國消費者僅承擔了22%關稅成本，其餘關稅主要由美國企業承擔，若關稅的影響與近年加徵關稅後的情形接近，消費者最終承擔的關稅份額將達到67%。

貝森特期望特朗普對白宮經濟顧問委員會（CEA）主席米蘭（Stephen Miran）接任美聯儲理事的任命，能在9月中的政策會議前通過，以改變美聯儲的組成。米蘭將頂替離任理事餘下數月的任期。

對於美聯儲主席鮑威爾的任期將於明年5月屆滿，貝森特表示，其主持的美聯儲主席遴選，目前的候選人多達10至11人。CNBC引述官員消息指，新名字包括Jefferies首席市場策略師David Zervos、美聯儲前理事林賽（Larry Lindsey）及貝萊德全球固定收益投資總監Rick Rieder。

貝森特將為所有候選人面試，然後定篩選名單，再交由特朗普決定。候選人名單的規模及遴選流程，反映過程可能需時較長，意味在鮑威爾離任前幾個月，出現「影子主席」的可能性較小。

（綜合報道）

