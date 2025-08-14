新秀麗半年溢利減三成 亞洲銷售淨額跌8%

毛利率按年跌1個百分點

集團指出，全球經濟及政治不確定性令消費者的消費習慣傾向於更有選擇性及有計劃，對消費需求產生不利影響。期內毛利率按年跌1個百分點至59.2%，主要受到地區銷售淨額組合的不利變動，包括毛利率較高的亞洲區所佔銷售淨額下降，以及一些為推動銷售量而實行的策略性促銷措施影響，惟部分被DTC渠道的銷售淨額貢獻增加所抵消。因應全球消費者情緒疲弱，集團將廣告投入調整至適當水平，營銷投資按年減少15.9%。

按地區劃分，佔新秀麗銷售淨額38.5%的亞洲市場，銷售淨額按年減少8%至6.26億美元；北美洲市場期內銷售按年跌7.8%至5.61億美元；歐洲市場則錄得銷售淨額按年增加1.8%至3.79億美元。

按旗下品牌劃分，佔集團銷售淨額51.1%的新秀麗品牌銷售淨額按年跌5.5%至8.54億美元；TUMI及American Tourister銷售分別達到4.02億及2.65億美元，按年跌2.8%及13.9%。

新秀麗指出，短期內宏觀經濟及地緣政治前景仍然未盡明朗。儘管現時的環境充滿挑戰，集團對長遠前景仍然充滿信心，並預期旅遊趨勢長遠而言將保持強勁，相信有助推動消費者對集團產品的需求。