長建多賺0.9% 增派中期息 李澤鉅：財力充裕 把握收購機遇

明報記者 陳偉燊

此前曾經傳出長建及電能擬出售UK Rails，兩家公司均在昨日業績公告首次披露，已就出售該業務於7月達成協議，長建預期需時數個月落實交易，料所帶來收益將大幅降低其負債淨額對總資本淨額比率，截至6月底該比率為10.6%，在過去半年增加2.8個百分點。現時長建、長江實業（1113）、電能及長江和記（0001）分別在UK Rails持股65%、20%、10%及5%。

售UK Rails上月達協議

長建及電能最新中期業績亦顯示，兩家公司分別手持現金及存款分別為47.21億元及15.61億元，分別按年減少41.75%及42.88%；流動負債淨額則分別達23.74億元及52.45億元，在過去半年分別增加37.54%及7.9倍。

長建主席李澤鉅表示，長建與同系長江實業及電能實業皆具備充裕財力及秉持相同投資理念，正處於有利位置把握收購機遇。內部增長亦是集團旗下業務的重點方向，各成員團隊均致力研究所有新項目，但是於收購過程中不抱「志在必得」的心態。電能主席甄達安則稱，集團一直物色優質業務，續加強與長建及長實的策略伙伴關係。

電能溢利增1.2% 派息0.78元

在長建的業績回顧顯示，英國業務仍然提供最多貢獻，期內受惠於Northumbrian Water、三家配氣網絡及UK Power Networks之貢獻增加，溢利按年增長19%至22.23億元。旗下電能為其提供10.95億元溢利貢獻，按年增長1%。澳洲基建業務期內受到匯兌趨弱，加上Energy Developments（EDL）多個利潤可觀的合約到期等影響，溢利貢獻按年跌8%至7.93億元。歐洲業務溢利為4.32億元，按年增長3%。電能的英國業務亦提供最多溢利貢獻，達17.24億元，按年增長11%。澳洲業務期內貢獻溢利6.52億元，按年跌4.3%；港燈（2638）則帶來3.34億元溢利，按年升5.7%。

瑞銀發表報告認為長建及電能中期業績符合預期，並引述長建管理層指引，料一旦成功出售UK Rails，料會錄得20億英鎊收益，會繼續增派股息。電能方面，瑞銀預期英國及澳洲受監管資產的重設，會有助提高回報。