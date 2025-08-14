超聲波提取技術申專利

蘑菇咖啡最先歐美出現

該公司則將菇菌粉末浸泡在水中，使用超聲波技術，令菇菌的多醣等重要成分釋放入於水中。然後，從那些溶液抽出水分，令它乾燥成為粉狀，再混合咖啡粉成為產品。這樣做的好處是，提取效率比熱水浸泡更高，產品性價比更佳。

現時，該公司正為其提取技術申請專利。此外，該公司還獲得理大批准，可以在其產品包裝盒印上Powered by PolyU Tech的標誌。這些都有助和類似產品區別。

自從該公司成立以來，兩人已投入數十萬元。另外，該公司亦先後申請到「理大微型基金」，以及科技園的IDEATION和創業培育計劃等資助。

現時，該公司的產品是由本地一家咖啡工場代工生產。但隨着銷量上升及快將出口到日本，該公司亦正在和東南亞一些代工廠商討合作，以擴大產量。長遠來說，更希望能夠衝出亞洲市場。

[新經濟新天地]