惠譽：內地加快置換地方債 上半年佔總額度八成

下半年料債務資金2.4萬億作新增投資

另外，惠譽稱內地地方政府今年第二季債務融資，繼續支持投資力度保持強勁，資本支出按年增長20.3%。該行估計不含債務置換的新增專項債，以及不含「兩新」消費刺激、源自特別國債的中央轉移支付，合計貢獻約1.1萬億元投資。以今年用於投資的債務額度，包括專項債3.6萬億元和特別國債8000億元計算，預計下半年還有債務資金約2.4萬億元可用於新增投資。

地方政府收入方面，雖然佔政府基金預算收入八成以上的土地出讓收入，在第二季按年只增4.3%，不過整體政府基金預算收入在第二季增長7.5%，為2021年以來首次恢復增長。惠譽指出，該收入的其他項目按年增長24.3%，或得益於專項債融資項目帶來的收入。如果下半年政府基金預算收入按年增長1.6%，地方政府將能夠實現今年全年收入持平的預算目標。