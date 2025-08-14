明報新聞網
經濟

惠譽：內地加快置換地方債 上半年佔總額度八成

【明報專訊】內地去年11月公布發行地方政府債券用以置換隱性債務，惠譽發表報告，指出上半年地方政府發行1.8萬億元（人民幣，下同）的特殊再融資債，以及4648億元用於債務置換的特殊新增專項債，佔全年債務置換總額度80.1%，債務置換進程加快。惠譽稱此舉提高了城投企業（LFGV）的財務靈活性，並為短期再融資需求提供支持；而債務置換在上半年集中開展，該行預計下半年債務置換規模將有限，或將導致政府對城投企業的支持力度減弱。

下半年料債務資金2.4萬億作新增投資

另外，惠譽稱內地地方政府今年第二季債務融資，繼續支持投資力度保持強勁，資本支出按年增長20.3%。該行估計不含債務置換的新增專項債，以及不含「兩新」消費刺激、源自特別國債的中央轉移支付，合計貢獻約1.1萬億元投資。以今年用於投資的債務額度，包括專項債3.6萬億元和特別國債8000億元計算，預計下半年還有債務資金約2.4萬億元可用於新增投資。

地方政府收入方面，雖然佔政府基金預算收入八成以上的土地出讓收入，在第二季按年只增4.3%，不過整體政府基金預算收入在第二季增長7.5%，為2021年以來首次恢復增長。惠譽指出，該收入的其他項目按年增長24.3%，或得益於專項債融資項目帶來的收入。如果下半年政府基金預算收入按年增長1.6%，地方政府將能夠實現今年全年收入持平的預算目標。

城投債 惠譽

