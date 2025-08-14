明報新聞網
經濟

法院：夏海鈞隱瞞美資產 追加其妻為訴訟方

【明報專訊】內房「債王」中國恒大（3333）月底將除牌，上市16年終黯然退場。中國恒大清盤人仍持續追債，恒大在香港法院入稟向包括恒大創辦人許家印、前妻丁玉梅及前行政總裁夏海鈞等人追討60億美元的股息及酬金，以及禁制其處理逾600億元資產等案件，本月初的一份高院判詞顯示，法庭指出，第二名被告夏海鈞表現出極度不願披露資產，據恒大調查，其妻子何女士在美國加州持有3項不動產及4輛汽車，以及何女士作為信託受託人所持有資產，總值達2400萬美元，公司認為夏海鈞才是這批資產的實際控制人。

恒大：夏妻在美資產總值2400萬美元

中國恒大向法院提起訴訟，要求法院頒禁令，禁止夏的妻子何女士處理這批資產，並獲得法庭批准中國恒大將何女士追加為訴訟的一方，以及禁止何女士處理資產。

判詞顯示，夏海鈞長時間故意拒絕遵守要求披露資產命令，然而，法院指根據其所得材料，夏海鈞存在重大且故意隱瞞其持有及實際由其擁有及控制的資產情况。法院信納，中國恒大指出存在現實風險是，如果夏或何收到此禁令通知後，可能會迅速採取行動， 試圖阻止相關命令的作出，並且進一步的風險是有人可能會試圖轉移資產，包括何氏家族的資產。

法庭又信納，何女士只是夏海鈞資產的代理人，另有證據顯示夏海鈞常居加州，並定期參加當地的體育俱樂部及購買日用品，又與其12歲兒子同住，亦與其妻共用地址「62 Como」，而非其聲明中提供的加拿大地址。夏海鈞公然隱瞞其美國以個人名義持有的各種資產，進一步表明他面臨嚴重的資產流失風險等。

外電：清盤人為恒大物業找買家

另外，外電報道恒大清盤人正委託瑞銀及中信証券為恒大物業（6666）尋找買家，清盤人指出，債權人特別關注恒大物業的處理，由於該公司市值達91億元，「代表重大的潛在價值來源」。報道又引述清盤人稱，目前已掌控與恒大相關的100多家公司，資產價值約270億元。至於迄今為止的變現金額約2.55億美元，其中約1.67億美元已回籠至恒大。

