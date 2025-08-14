明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

路勁據報寬限期前未付票息 瀕違約 本周二屆滿 報道指未付8814萬境外債息

【明報專訊】據外電報道，路勁（1098）部分債券持有人於本周二（8月12日）的30天寬限期結束後仍未收到票息，加劇了香港房地產行業風險。報道指出，路勁未能支付總額1130萬美元（約8814萬港元）票息，或成為2021年中國房地產市場爆發危機以來，首次有香港建築商出現債券違約。

明報記者 方楚茵

路勁上周五發公告稱，由於有關5筆境外債券（下稱系列票據）的建議修訂及豁免未生效，發行人之一的RKPF Overseas 2020 (A) Limited無法運用指定資產所得款項，支付2029年7月12日到期的票據利息，該票據有30天利息支付寬限期。寬限期於8月12日到期，該票據有可能正式違約。

稱5筆境外債建議修訂及豁免未生效

路勁債券危機早已暴露， 2024年4月公司主席單偉彪連環大手沽售公司2024年9月到期美元債，觸發市場信心危機，路勁系列債券大跌。事隔兩個月，2024年6月公司突然尋求將包括2024年9月到期美元債在內系列債券展期，引來市場批評單偉彪沽售債券是率先避險，並質疑公司持有足夠資金亦不付息等。

即使路勁功為系列債券展期，但公司今年6月又提出，由於市場復蘇速度低於預期，包括中國房地產市場持續低迷、境內流動性受限、無法將現金匯出境外償債，以及香港房地產市場持續減價等。儘管公司預計有足夠現金支付票據的2025年現金利息，但對支付票據的2026年現金利息能力有重大疑慮。此外，儘管流動性問題將於出售印尼收費公路權益後顯著緩解，但全球關稅政策及地緣政治因素已對其出售公路權益的進程產生負面影響，無法保證能夠及時出售。

公司要求再將系列票據修定為，2026年應付票息由現金改以實物支付，其餘各期以現金支付；並將「特定資產指定帳戶」，即香港晉環項目80%款項、印尼收費公路50%款項及上海悅茂府項目80%款項所產生收益，由只能償付或回購債券，將可用部分資金支付票息等。

原建議指定資產部分收益付票息等

路勁8月8日公布，儘管代表所有票據未償還本金總額的大多數持有人已投票贊成建議修訂及豁免，但未獲得所有系列票據必需的同意，公司在8月12日寬限期過後，或已正式債務違約。

上 / 下一篇新聞