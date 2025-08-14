余偉文：港銀可應對波動 「預期信用損失」不屬壞帳

6月底特定分類貸款率微跌

余偉文指出，過去高利率環境加重CRE發展商及投資者的償債負擔，並引起市場關注，他引用數據證明港銀可應對其波動，包括昨日公布、截至6月底的銀行特定分類貸款比率為1.97%（3月底1.98%）、仍屬長期平均水平，且遠低於1999年亞洲金融風暴後的7.43%。

撥備方面，他提到截至3月底扣除抵押品價值後的本港銀行信貸撥備覆蓋率約為145%；同期港銀總資本比率為24.2%，亦遠高於8%的國際最低要求，反映港銀不論在撥備及資本均十分充裕。盈利方面，首季本港零售銀行整體除稅前經營溢利按年升約16%，港銀財務實力堅實穩健。

余偉文解釋，若借款人違反貸款協議的條款時，本港銀行亦並非必定會要求即時還款，銀行會先與借款人協商，例如調整還款方案包括貸款年期等，只會在「別無他法」的情况下，才會採取適當的信貸行動。

抵押品價值下跌方面，余偉文稱，銀行不會單純因為物業抵押品價值變化而調整額度，銀行會於檢視信貸額度時，會綜合考慮借款人的信貸需求、整體財務狀况及還款能力等一籃子因素。至於租金下跌方面，余稱銀行早前已明確表示，不會只因租金收入下跌而要求即時還款，他表示其體現與企業「同舟共濟」及「共渡難關」的決心。

匯控：第二級貸款不代表違約

近期有外電引述消息報道指出，部分本地銀行有意成立壞帳銀行處理壞帳。余偉文則澄清，壞帳銀行為當銀行資產負債表出現嚴重問題時的非常之舉，形容「完全不切合」目前香港銀行的穩健經營且財務實力雄厚的情况。

匯控亦就FT報道回應指出，被歸類為第二級貸款不代表違約，其因外部事件及市場狀况而增加、屬常見情况。匯控稱，儘管非住宅物業供應過剩對市場帶來短期壓力，但相信政府近期減少賣地措施，可支持行業的中期復蘇。