明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

余偉文：港銀可應對波動 「預期信用損失」不屬壞帳

【明報專訊】早前英國《金融時報》（FT）分析報道，指匯控（0005）香港商業房地產（CRE）貸款之中，被標記為信用風險增加及已減值的貸款佔比，按年大增43個百分點至今年6月底的73%。金管局總裁余偉文於《匯思》撰文回應指出，留意到有媒體着眼於銀行在會計上計算的「預期信用損失」，他指出「預期信用損失」的貸款不代表是壞帳，不能作為全面評估銀行資產質素的依據，他更舉出3個信貸質素指標，以證明本港銀行體系資本充裕、撥備充足，並且有良好財務實力以應對市場的波動。

6月底特定分類貸款率微跌

余偉文指出，過去高利率環境加重CRE發展商及投資者的償債負擔，並引起市場關注，他引用數據證明港銀可應對其波動，包括昨日公布、截至6月底的銀行特定分類貸款比率為1.97%（3月底1.98%）、仍屬長期平均水平，且遠低於1999年亞洲金融風暴後的7.43%。

撥備方面，他提到截至3月底扣除抵押品價值後的本港銀行信貸撥備覆蓋率約為145%；同期港銀總資本比率為24.2%，亦遠高於8%的國際最低要求，反映港銀不論在撥備及資本均十分充裕。盈利方面，首季本港零售銀行整體除稅前經營溢利按年升約16%，港銀財務實力堅實穩健。

余偉文解釋，若借款人違反貸款協議的條款時，本港銀行亦並非必定會要求即時還款，銀行會先與借款人協商，例如調整還款方案包括貸款年期等，只會在「別無他法」的情况下，才會採取適當的信貸行動。

抵押品價值下跌方面，余偉文稱，銀行不會單純因為物業抵押品價值變化而調整額度，銀行會於檢視信貸額度時，會綜合考慮借款人的信貸需求、整體財務狀况及還款能力等一籃子因素。至於租金下跌方面，余稱銀行早前已明確表示，不會只因租金收入下跌而要求即時還款，他表示其體現與企業「同舟共濟」及「共渡難關」的決心。

匯控：第二級貸款不代表違約

近期有外電引述消息報道指出，部分本地銀行有意成立壞帳銀行處理壞帳。余偉文則澄清，壞帳銀行為當銀行資產負債表出現嚴重問題時的非常之舉，形容「完全不切合」目前香港銀行的穩健經營且財務實力雄厚的情况。

匯控亦就FT報道回應指出，被歸類為第二級貸款不代表違約，其因外部事件及市場狀况而增加、屬常見情况。匯控稱，儘管非住宅物業供應過剩對市場帶來短期壓力，但相信政府近期減少賣地措施，可支持行業的中期復蘇。

相關字詞﹕抵押品 再融資 還款 風險管理 匯豐 撥備 商業房地產 匯控 金管局 余偉文

上 / 下一篇新聞