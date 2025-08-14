內地7月新增貸款萎縮 20年首次

官媒：不宜過度炒作單月波動

截至7月底，人民幣貸款餘額為268.51萬億元，按年增長6.9%。7月住戶貸款萎縮4893億元，與按揭相關的中長期貸款減少1103億元，企事業貸款增603億元，主要來自短期票據融資增8711億元，短期貸款和中長期貸款均呈收縮。《金融時報》引述業內人士指出，貸款增量有季節性影響，部分銀行人員因業績考核壓力，將信貸前置到6月完成，而6月底企業結算也是資金流動高峰。7月底貸款餘額明顯高於名義GDP增長，反映信貸支持實體經濟力度穩固。

《金融時報》文章又指出，銀行經營從「比增速」轉向「比精準」，擠出虛增空轉貸款，加上車企等行業清理拖欠帳款或使中小企業信貸需求階段性下降，亦影響單月貸款數據。文章認為貸款作為企業融資渠道之一，更難完整反映金融支持實體經濟的成效，宜更多觀察社融規模、M2等更全面指標，社融包括貸款、債券、股票、非標（非標準債權 ）等廣泛融資渠道，更具分析價值。

人行同時公布，7月社融增量1.16萬億元，低於市場預期1.63萬億元，主要靠政府債券淨融資增加1.24萬億元帶動，企業債券同期淨融資2800億元，向實體經濟發放人民幣貸款則萎縮4300億元。7月底社融存量按年增9%。同月底廣義貨幣（M2）餘額按年增長8.8%，狹義貨幣（M1）餘額按年增長5.6%，均高於市場預期及6月增速。大新金融首席經濟及策略師溫嘉煒認為，7月數據並非顯示內地經濟情况大幅轉壞，但反映不論私人或企業的貸款意欲均不強，個人貸款受房地產市場疲弱影響，企業對內有產能過剩、對外則有關稅憂慮，不敢增加融資擴充業務，而是減少債務負擔降低經營風險，即使人行在5月減息，亦未能刺激信貸需求。