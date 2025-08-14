明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

內地7月新增貸款萎縮 20年首次

【明報專訊】人民銀行公布7月內地金融統計數據，7月新增人民幣貸款萎縮499.3億元（人民幣，下同），為2005年7月以來首次，顯示當月的還款金額多於借貸，差過市場預期增長3000億元。人行主管媒體《金融時報》隨即發表評論，表示近期企業融資渠道多元化、銀行減少虛增空轉貸款、中小企欠款獲結清降低其貸款需求，單月貸款數據不足以準確反映經濟活躍程度和金融支持經濟的力度，認為不宜過度炒作單月信貸增量讀數波動。

官媒：不宜過度炒作單月波動

截至7月底，人民幣貸款餘額為268.51萬億元，按年增長6.9%。7月住戶貸款萎縮4893億元，與按揭相關的中長期貸款減少1103億元，企事業貸款增603億元，主要來自短期票據融資增8711億元，短期貸款和中長期貸款均呈收縮。《金融時報》引述業內人士指出，貸款增量有季節性影響，部分銀行人員因業績考核壓力，將信貸前置到6月完成，而6月底企業結算也是資金流動高峰。7月底貸款餘額明顯高於名義GDP增長，反映信貸支持實體經濟力度穩固。

《金融時報》文章又指出，銀行經營從「比增速」轉向「比精準」，擠出虛增空轉貸款，加上車企等行業清理拖欠帳款或使中小企業信貸需求階段性下降，亦影響單月貸款數據。文章認為貸款作為企業融資渠道之一，更難完整反映金融支持實體經濟的成效，宜更多觀察社融規模、M2等更全面指標，社融包括貸款、債券、股票、非標（非標準債權 ）等廣泛融資渠道，更具分析價值。

人行同時公布，7月社融增量1.16萬億元，低於市場預期1.63萬億元，主要靠政府債券淨融資增加1.24萬億元帶動，企業債券同期淨融資2800億元，向實體經濟發放人民幣貸款則萎縮4300億元。7月底社融存量按年增9%。同月底廣義貨幣（M2）餘額按年增長8.8%，狹義貨幣（M1）餘額按年增長5.6%，均高於市場預期及6月增速。大新金融首席經濟及策略師溫嘉煒認為，7月數據並非顯示內地經濟情况大幅轉壞，但反映不論私人或企業的貸款意欲均不強，個人貸款受房地產市場疲弱影響，企業對內有產能過剩、對外則有關稅憂慮，不敢增加融資擴充業務，而是減少債務負擔降低經營風險，即使人行在5月減息，亦未能刺激信貸需求。

相關字詞﹕溫嘉煒 中國經濟 社融 新增人民幣貸款 人民銀行

上 / 下一篇新聞

信置呎價3860元奪屯門地 高估值四成 10.89億中標 較年初大圍地呎售3128元高18%
信置呎價3860元奪屯門地 高估值四成 10.89億中標 較年初大圍地呎售3128元高18%
旗下柏瓏凱柏峰 兩月共套現47億
旗下柏瓏凱柏峰 兩月共套現47億
SPRING GARDEN最快下月現樓推 278呎起
SPRING GARDEN最快下月現樓推 278呎起
香港兒童合唱團3800萬購形品‧星寓蝕讓舖
香港兒童合唱團3800萬購形品‧星寓蝕讓舖
香江集團太子爺斥1.23億 購嘉慧園4房戶蝕讓貨
香江集團太子爺斥1.23億 購嘉慧園4房戶蝕讓貨
騰訊次季經調整利潤升一成 勝預期 AI帶動遊戲廣告業務 ADR股價升破600港元
騰訊次季經調整利潤升一成 勝預期 AI帶動遊戲廣告業務 ADR股價升破600港元
「ATMXJ」領恒指升643點 騰訊4年新高
「ATMXJ」領恒指升643點 騰訊4年新高
銀諾「頂頭槌飛」無法穩獲一手
銀諾「頂頭槌飛」無法穩獲一手
余偉文：港銀可應對波動 「預期信用損失」不屬壞帳
余偉文：港銀可應對波動 「預期信用損失」不屬壞帳
路勁據報寬限期前未付票息 瀕違約 本周二屆滿 報道指未付8814萬境外債息
路勁據報寬限期前未付票息 瀕違約 本周二屆滿 報道指未付8814萬境外債息
法院：夏海鈞隱瞞美資產 追加其妻為訴訟方
法院：夏海鈞隱瞞美資產 追加其妻為訴訟方
惠譽：內地加快置換地方債 上半年佔總額度八成
惠譽：內地加快置換地方債 上半年佔總額度八成
蘑菇咖啡 助減倚賴咖啡因
蘑菇咖啡 助減倚賴咖啡因
超聲波提取技術申專利
超聲波提取技術申專利
長建多賺0.9% 增派中期息 李澤鉅：財力充裕 把握收購機遇
長建多賺0.9% 增派中期息 李澤鉅：財力充裕 把握收購機遇
新秀麗半年溢利減三成 亞洲銷售淨額跌8%
新秀麗半年溢利減三成 亞洲銷售淨額跌8%
羅兵咸：港2029年娛樂媒體規模1170億
羅兵咸：港2029年娛樂媒體規模1170億
美財長促聯儲局下月減息半厘 交易員押注減0.25厘概率99.9%
美財長促聯儲局下月減息半厘 交易員押注減0.25厘概率99.9%
巴拿馬運河管理局擬建兩港口自行營運
巴拿馬運河管理局擬建兩港口自行營運
OpenAI擬注資Merge Labs 撼馬斯克Neuralink
OpenAI擬注資Merge Labs 撼馬斯克Neuralink
張兆聰：成本趨漲 騰訊有隱憂
張兆聰：成本趨漲 騰訊有隱憂
建行亞洲港元定存3個月年利率5.38厘
建行亞洲港元定存3個月年利率5.38厘
富邦1個月人民幣定存年利率4.38厘
富邦1個月人民幣定存年利率4.38厘
技術取勝：和黃醫藥或23元整固
技術取勝：和黃醫藥或23元整固
劉思明：港股未擺脫炒股不炒市格局
劉思明：港股未擺脫炒股不炒市格局
周顯：愈追求穩定回報愈危險
周顯：愈追求穩定回報愈危險
湯文亮：炒家套戥或得不償失
湯文亮：炒家套戥或得不償失