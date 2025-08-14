「ATMXJ」領恒指升643點 騰訊4年新高

北水淨沽83億 終止連續6日流入

減息預期升溫，隔晚美股三大指數升超過1%，恒指高開逾200點後升幅擴大，午後在科技股發力下以全日高位收市，收漲643點或2.58%，國指升233點或2.62%，收報9150點，科指彈191點或3.52%，收報5630點，三大指數均以全日高位收市，大市成交金額增至2840億元，為月內最高。

不過北水南下合計淨流出82.77億元，終止連續6日流入，盈富基金（2800）及恒生國指ETF（2828）分別被北水淨沽68.5及23.1億元，信達生物（1801）及理想汽車（2015）則分別淨流入7.1及3.7億元。

內地股市做好，滬指三連升，上證綜合指數升至逾3年高位，兩市成交增一成至逾2萬億元人民幣。

亞太區股市亦普遍上升，日本股市創出新高，連升第六日兼破43,000點關口，韓國股市升1%，台股五連升續逼近歷史高位。

港元弱 金管局接錢71億

港元再觸及弱方兌換保證，金管局接錢70.65億元。銀行體系總結餘將於8月14日減少至570.91億港元。金管局6月以來，已11度承接港元沽盤，累接1165.94億港元，相當於5月流入熱錢的90%。然而，港元弱無阻大市上升，85隻藍籌昨只5隻下跌，騰訊升4.7%至586元的逾4年新高，阿里升6.1%，「ATMXJ」5隻股份連帶周二急跌的快手（1024）也上升（見表），合共推高恒指316點。

蘋果概念股做好，鴻騰精密（6088）升12%，瑞聲（2018）漲4.5%，特朗普計劃對半導體進口徵收100%關稅，惟承諾在美國大規模投資的企業可獲豁免，生物醫藥、創新藥股做好，石藥（1093）升6.8%成最佳藍籌，翰森製藥（3692）、藥明康德（2359）升逾5%至6%。

獨立股評人熊麗萍表示，除減息升溫，中美關稅戰再停90日亦有助昨日升市，而科技股起動更有利投資者入場氣氛，後市仍可看好，一旦突破上次高位，今浪將可挑戰26,000點。