經濟

騰訊次季經調整利潤升一成 勝預期 AI帶動遊戲廣告業務 ADR股價升破600港元

【明報專訊】騰訊（0700）今年次季收入錄1845.04億元（人民幣，下同），按年增15%，勝預期的1790.01億元；非國際財務報告準則淨利潤630.52億元，升10%，亦勝預期的620.8億元。該公司股價昨日（13日）績前升4.7%，收報586港元，見逾4年新高。次季廣告為代表的營銷服務業務收入按年升兩成，領跑騰訊四大業務分部，集團總裁劉熾平指出，廣告業務增長主要受益於人工智能（AI）技術帶來的單次曝光收入提升，以及視頻號和搜索流量的增長。不過他也提及，目前短視頻廣告加載率（Ad load）只為中低個位數，相比同業的10%以上水平仍有較大提升空間。

明報記者 楊括

騰訊ADR昨晚美股初段折合每股602元，較港收市再升2.7%。高盛報告稱AI推動下，騰訊次季收入按年增長為4年來最快，營銷服務保持強勁勢頭、遊戲業務成長強於預期。預期投資者對是次騰訊成績單有正面回應。

短視頻廣告加載率有上升空間

是次季績中，騰訊加碼強調公司對AI投入及從中所獲益處。遊戲方面，該公司指應用AI工具以加速遊戲內容製作等，促進遊戲的受歡迎程度及收入增長。AI商業化能力方面，劉熾平在業績電話會上指出，雖然AI服務成本較高，但通過使用小模型等方法，整體推理成本仍較為可控。

騰訊次季增值服務收入914億元，按年增16%。遊戲業務方面，本土市場遊戲收入為404億元，增17%。其中《王者榮耀》等長青遊戲向平台化進化並加大AI應用，而去年9月登場的《三角洲行動》於今年7月的平均日活躍帳戶數突破2000萬，位居行業日活躍帳戶數前五、流水前三。國際市場遊戲收入為188億元，按年增長35%；主要從Supercell旗下遊戲及《PUBG MOBILE》的收入增長等因素中受惠。

至於營銷服務，騰訊期內營銷服務業務收入358億元，按年升20%。主要受益於AI驅動的廣告平台改進及微信交易生態的提升，推動了廣告主對視頻號、小程序及微信搜一搜的強勁需求，而本季主要行業的營銷服務收入均有所增長。此外，公司通過升級廣告基礎模型，提升了各個流量平台上的廣告效果，推動營銷服務收入快速增長等。

資本開支191億 按年增1.2倍

此外，同期騰訊金融科技及企業服務收入555億元，按年增10%。騰訊表示，消費貸款服務、商業支付活動及理財服務的收入增長推動金融科技服務，受益於消費趨勢的改善，商業支付金額於次季恢復按年增長。其中企業服務收入的增速較近幾個季度加快，得益於企業客對AI相關服務需求增加，包括GPU租賃和API token使用等。談及相關業務時，管理層稱會繼續擴展雲計算業務，但不會過度依賴GPU供應波動。

總裁：增投資AI 料持續獲益

騰訊次季資本開支191.1億元，按年增119%。劉熾平表示，騰訊AI投資必定將上升，同時公司尚未修改3月時提出的全年資本支出目標（即佔全年收入的低雙位數百分比），相信能從財務數據中看到公司持續從AI投資中獲益。不過他也表示相關投入、產出未必一定完全匹配，但總體上「會朝着這個大方向前進」。

