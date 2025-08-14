明報新聞網
經濟
香港地產

香江集團太子爺斥1.23億 購嘉慧園4房戶蝕讓貨

【明報專訊】近月市場錄不少蝕讓，吸引城中名人入市，其中前政務司長唐英年堂弟唐裕年今年6月以約1.23億元、實蝕約2100萬元售出的中半山嘉慧園一單位，買家身分終曝光，為富力集團（2777）董事長李思廉女婿、香江集團「太子爺」劉根森。

唐英年堂弟唐裕年

2017年1.36億購入

上述單位為嘉慧園中層J室，6月份連車位以1.2338億元易手，實用3366方呎，4房雙套間隔，實呎約36,655元，唐裕年2017年以1.36億元購入，現帳面蝕讓1262萬元或約9%，連使費料實蝕約2100萬元或15%。資料顯示，買家以海外註冊公司CENTURY GREAT VENTURES LIMITED作登記，而負責簽署該買賣文件之買家，為Lau Kan Sum，即劉根森，其簽名式樣亦與劉根森名下部分公司簽署相同。

事實上，香江集團劉氏家族近年多次入市，其中包括2018年初以11.48億元購入山頂MOUNT NICHOLSON兩伙，及後再以2700萬元購入屋苑3個車位。2021年該家族再以逾12億元購入同屋苑另外兩單位，當中16樓D室，實用4544方呎，連3個車位作價近6.4億元，呎價14.08萬元，成亞洲分層單位呎價新高，即劉氏家族共以約23.64億元入市MOUNT NICHOLSON，連同今次購入的嘉慧園，共涉近25億元。

另市場錄不少蝕讓，其中德祥地產（0199）主席張漢傑女兒張慧施持有的西半山列堤頓道66年舊樓嘉華大廈低層A室，實用1058方呎，兩房一套間隔，以1500萬元售出，實呎14,178元。張氏2018年2000萬元購入，現帳面蝕讓500萬元，連使費料實蝕約610萬元或30%。

德祥地產主席女兒

沽嘉華大廈料蝕三成

此外，九龍站天璽日鑽璽高層B室，實用1295方呎，4房雙套間隔，最新以約5900萬元售出，實呎45,560元，原業主2022年「買殼」購入，有指當時購入價約7200萬元，即帳面蝕讓約1300萬元，連使費料實蝕約1430萬元或20%。天后金龍臺乘龍閣低層B室，實用1216方呎，3房1套間隔，最新以約2400萬元售出，實呎19,737元，原業主為富衛集團（1828）非執行董事梁家駒及相關人士，2007年1150萬元購入，現帳面獲利1250萬元，賺幅逾一倍。

