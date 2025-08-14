明報新聞網
香港兒童合唱團3800萬購形品‧星寓蝕讓舖

【明報專訊】舖價從高位大幅回落，有用家趁勢加碼入市，其中大角嘴形品．星寓地舖連外牆廣告位，最新獲香港兒童合唱團（THE HONG KONG CHILDREN'S CHOIR）以3800萬元購入，原業主宏輝集團（0183）或相關人士持貨7年多帳面勁蝕8700萬元或70%。

原業主持貨7年多帳蝕七成

上述舖位為大角嘴形品．星寓地下1、2號舖連外牆A、C廣告位，面積約4877方呎，上月以3800萬元售出，呎價約7792元，新買家為香港兒童合唱團。原業主則為宏輝集團或相關人士，該公司曾公布，物業2018年1.25億元購入，現帳面蝕讓約8700萬元或70%。值得一提的是，香港兒童合唱團早於2012年以1.5億元購入項目1、2樓連一籃子車位，面積約25,214方呎，呎價5949元。若連同今次增購之物業，該樂團先後以約1.88億元購入形品．星寓逾3萬方呎商舖樓面。

市場消息指出，沙田石門新式工廈項目W LUXE再錄蝕讓，由內地客持有的低層S05室，面積約426方呎，以約280萬元售出，呎價約6573元，原業主2018年544萬元一手購入，現帳面蝕讓264萬元或49%。另中原（工商舖） 寫字樓部高級資深分區營業董事陳權威表示，灣仔天樂廣場35樓全層，面積約3496方呎，現叫價約2800萬元放售，呎價約8000元。原業主2010年以約1700萬元向紀惠集團購入自用，現叫價較購入價高1100萬元或65%。

形品．星寓 香港兒童合唱團 W LUXE 舖位成交 天樂廣場

