SPRING GARDEN最快下月現樓推 278呎起

項目主打一房及兩房戶型

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀昨表示，項目最快下月開放示範單位，料可吸引專才及大手客。他又稱，市場預期美聯儲局下月或減息，而地產建設商會就下月公布的新一份《施政報告》亦已提出，建議將100元印花稅門檻由400萬元提升至600萬元，加上近期本港股市暢旺、拆息低企及專才效應帶動租賃需求，一手庫存下降，預料下半年樓市平穩發展，租金及樓價均有望升約3%至4%。

Blue Coast最快今公布56伙新價單

港島南區新盤亦積極部署，長實（1113）與港鐵（0066）合作發展、已獲批入伙紙的黃竹坑港島南岸Blue Coast，最快今日公布新價單，提供約56伙，涵蓋兩房及三房，實用443至759方呎。Blue Coast住客專屬升降機Bluestar正式啟用，項目短期開放現樓示範單位，首期預計今年12月交樓，第二期則預計明年2月交樓。

峻譽‧渣甸山兩房戶2640萬沽

一手交投持續暢旺，一手市場昨沽逾40伙，本月至昨天不足半月已沽逾800伙，其中已屆現樓的中信泰富大坑道峻譽‧渣甸山，錄得本月首宗成交，位於2座15樓C室，實用710方呎兩房戶型，成交價2639.78萬元，實呎3.71萬元。此外，華懋及港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一‧天海，昨以招標售出兩伙3房1套連儲物室單位，實用均為937方呎，成交價分別為2440.89萬及2417.4萬元，呎價約2.58萬至2.6萬元，發展商加推4伙同類型單位，將於周日（8月17日）起招標發售。至於賭王「四太」梁安琪旗下尚嘉控股的屯門青霞里尚岸，昨連沽兩伙，共涉3850萬元，其中2座10樓A室、4房間隔，實用1620方呎，以2330萬元售出，實呎14,383元。

