旗下柏瓏凱柏峰 兩月共套現47億

直至去年底信置持逾450億現金

事實上，信置與港鐵（0066）等合作的將軍澳日出康城凱柏峰系列，自上月現樓重推後，已經累沽517伙、吸金逾33億元。項目昨天單日透過招標最新沽出7伙，最高成交呎價單位為第2A座56樓A室，實用面積443方呎兩房戶，成交價709.4萬元、實呎逾1.6萬元。項目明日將新一輪加推發售60伙價單單位，另49伙則招標發售。

至於錦田柏瓏系列，昨日亦沽出5伙、涉資約5822萬元，其中8座3樓A1室，實用面積977方呎4房間隔，成交價1561.95萬元、實呎1.59萬元；另第5座2樓A6室，實用面積768方呎3房間隔，成交價1127.61萬元、實呎1.46萬元。柏瓏系列自6月現樓重推後累沽154伙、吸金逾14億元。

今年有機會推3新盤涉3978伙

值得留意的是，信置今年內有機會推出的3個新盤，包括涉680伙的柏瓏III、涉748伙的油塘通風樓項目，以及涉2550伙的日出康城第13期，相關項目涉及單位總數3978伙，而且均已獲批預售樓花同意書。

