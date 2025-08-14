旗下柏瓏凱柏峰 兩月共套現47億

【明報專訊】昨日以10.89億元奪得屯門海珠路住宅官地的信置（0083），資料顯示，截至去年底該集團持有逾450億元現金，屬本港財務最穩健的大型發展商之一。今年以來，雖然信置是以銷售餘貨為主，但旗下兩個鐵路盤──元朗錦田柏瓏系列及將軍澳日出康城凱柏峰系列，自今年6月中下旬開展現樓銷售以來，銷情理想，兩盤約兩個月合共售出逾670伙，估計吸金總額逾47億元。
直至去年底信置持逾450億現金
事實上，信置與港鐵（0066）等合作的將軍澳日出康城凱柏峰系列，自上月現樓重推後，已經累沽517伙、吸金逾33億元。項目昨天單日透過招標最新沽出7伙，最高成交呎價單位為第2A座56樓A室，實用面積443方呎兩房戶，成交價709.4萬元、實呎逾1.6萬元。項目明日將新一輪加推發售60伙價單單位，另49伙則招標發售。
至於錦田柏瓏系列，昨日亦沽出5伙、涉資約5822萬元，其中8座3樓A1室，實用面積977方呎4房間隔，成交價1561.95萬元、實呎1.59萬元；另第5座2樓A6室，實用面積768方呎3房間隔，成交價1127.61萬元、實呎1.46萬元。柏瓏系列自6月現樓重推後累沽154伙、吸金逾14億元。
今年有機會推3新盤涉3978伙
值得留意的是，信置今年內有機會推出的3個新盤，包括涉680伙的柏瓏III、涉748伙的油塘通風樓項目，以及涉2550伙的日出康城第13期，相關項目涉及單位總數3978伙，而且均已獲批預售樓花同意書。