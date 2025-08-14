明報新聞網
信置呎價3860元奪屯門地 高估值四成 10.89億中標 較年初大圍地呎售3128元高18%

【明報專訊】本財年首幅出售的住宅官地、位於屯門海珠路地皮，上周五截標共收到8份標書，最終信置（0083）以10.89億元奪標、每方呎樓面地價3860元，除遠超市場估值上限近四成外，還較今年初新地（0016）以每方呎樓面地價3128元中標大圍美田路地皮高18%。今次是信置公布集團副主席黃永光，於本月底接任主席後的首幅中標地皮。有業界人士指出，信置高價搶地將是樓市轉捩點，為未來數月的樓市帶來正面動力及希望，不過未來樓市成交量能否回升，以及庫存消化情况，仍是市場的關鍵。

明報記者 甘潔瑩

上述中標的每呎樓面地價，亦貼近新地去年中所投得鄰近港鐵第一城站的小瀝源源順圍住宅地每方呎樓面地價3952元水平。信置執行董事田兆源表示，集團非常高興投得優質用地，項目位置優越，交通網絡四通八達，背靠大灣區，極具潛力，為集團的土地儲備增添一幅上佳的地皮。該集團又稱，項目位置優越，鄰近深圳灣，日後落成的港鐵屯門南延線第16區站及大型購物商場咫步即達，交通便捷，區內配套發展成熟完備，盡佔地利，加上受惠北都發展的機遇，項目極具發展潛力，而集團對香港前景亦充滿信心。項目計劃興建融入智能家居設計住宅單位，以及住客會所等舒泰適意設施。

信置田兆源：鄰近南延線

配套完備

信置是少有在樓市高峰時，未有以高價投得啟德新發展區地皮的本港發展商，反而在近年樓市回軟下，低位入市吸納地皮，包括2023年9月伙拍中海外（0688）、鷹君（0041）及華置（0127）以53.5億元中標啟德第2A區2、3號住宅官地，可建樓面約99.23萬方呎，每方呎樓面地價5392元；同年12月則伙拍招商局置地（0978）及鷹君合組財團以19.34億元，中標市建局九龍城盛德街/馬頭涌道項目，可建約41.4萬方呎，每呎樓面地價約4694元，低於市場估值下限5700元約18%。

測量師：對未來數月樓市

料有正面動力

海珠路地皮最高可建樓面約28.21萬方呎，預計提供525伙。按賣地條款，地皮內現設有巴士站等，發展該用地時須暫時遷離，日後再在地皮上興建公共交通總站。另中標者亦需要平整地盤邊界，以及海珠路部分範圍的道路。世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部主管鄭亥延表示，日後落成的港鐵屯門南延線，其車站預計提升地皮的吸引力。鄭又指，信置高價搶地將是樓市轉捩點，為未來數月的樓市帶來正面動力及希望，不過未來樓市成交量能否回升，以及庫存消化情况，仍是市場的關鍵。

美聯測量師行董事林子彬表示，港鐵屯門南延線有望2030年完工，料區內交通更趨完善。林又稱，隨着一手市場去貨速度理想支持下，相信中小型地皮仍然會受到發展商垂青。

屯門南延線 田兆源 黃永光 信置 屯門海珠路住宅官地

