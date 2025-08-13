明報新聞網
基金特區：保德信看好新興市場債 受惠美元偏軟去美元化兩大趨勢

【明報專訊】隨着市場憂慮美國關稅影響將於下半年浮現，近日部分避險資金流向各地債市，包括新興市場債市。保德信（PGIM）固定收益投資組合專家小組主管Denis Cole指出，新興市場債券基本面持續改善，目前孳息率處吸引水平，加上年內美元匯價走勢料將續偏軟，及環球市場去美元化趨勢持續，將利好下半年新興市場債券表現。

據保德信的數據，今年上半年美國投資級別企業債總回報約4.17%，美元高收益債的總回報約4.57%，而期內新興市場本幣債券（對冲）總回報為4.41%，同期以美元計價的新興市場國債總回報更達5.36%，顯示上半年新興市場債券表現並不遜於美債。Cole表示，儘管下半年環球市場仍需面對不少不確定因素，如美國加徵關稅，對美國及環球各地經濟、對各地企業盈利，及對各地企業投資和消費信心的影響，還有地緣政治此不明朗因素，但認為下半年新興市場債券可望續受惠於美元匯價偏軟，以及環球市場去美元化此兩大趨勢，首先是美元匯價走勢，由於該公司預期下半年美國經濟增長將放緩下，美元匯價較難維持於目前的偏高水平，下半年仍有回落壓力，再加上聯儲局有望於下半年減息，該公司預估美國今年內將減息兩次，將帶動下半年美元匯價相對走弱。

上半年表現不遜美債

至於去美元化趨勢，Cole預期，下半年環球投資市場將進一步去美元化，基於《大而美法案》或會進一步推升美國債務水平，使未來美國債務佔國內生產總值（GDP）比重有可能推升至130%，美國要降低債務水平選擇有限，其中包括削減政府開支，又或將經濟年增長提升至3%水平，惟現階段美國政府削減開支，有一定難度，至於經濟增長提速至3%，可能性更低，意味債務問題將持續下，難免會令其他國家及投資者質疑美元能否繼續維持其於金融市場的主導地位，以致近年各地央行於外匯儲備上尋求更多元化，環球投資者也開始增加美元以外的資產配置，如黃金及其他貨幣，倘若下半年美元進一步走弱，或會促使資金進一步由美元資產流向其他貨幣資產，新興市場債券有望因而受惠。

新興市場今年經濟增長有望高於美國

除美元此因素外，新興市場債券的基本面持續改善，加上其孳息吸引等自身因素，也將支持下半年新興市債券表現。Cole表示，相較於美國等已發展市場，不少新興市場無論於經濟增長及債務狀况，前景均相對正面，即使下半年美國關稅影響將顯現，不少新興市場今年的經濟增長仍有望高於美國。根據國際貨幣基金組織（IMF）於今年4月發表的最新世界經濟增長預測，預期今年全球經濟增長約2.8%，其中預料今年發達經濟體全年經濟增長為1.4%，並料美國經濟增長為1.8%，歐元區則為0.8%，惟預測今年新興市場和發展中經濟體的經濟增長可達3.7%，並料亞洲新興市場和發展中經濟體今年全年經濟增長將達4.5%。

Cole續稱，由於不少新興市場的通脹已回落，同時面對通脹回升的壓力較美國為低，予各新興市場央行減息空間，再加上美元相對偏軟，支持新興市場貨幣匯價相對走強，均可減輕不少新興國家及區內企業的償債壓力。一般而言，減息利好債價表現，還要留意的是，撇除債價上升的潛力，目前整體新興市場債券孳息率仍處於約6厘此吸引水平（見圖）。

最大風險為資金回流美元資產

隨着新興市場經濟向好，Cole補充，整體新興市場債券違約率偏低，但亦認為市場不明朗因素眾多下，仍要選擇性投資於新興市場債券，如可留意巴西、塞爾維亞、墨西哥、阿根廷、埃及、南非、印度、印尼及韓國等市場的機遇，其中巴西市場於政府債及企業債兩方面均可留意，而印度市場的機會則較集中於企業債方面，但亦提醒下半年投資新興市場債券最大風險為資金重新流向美元資產，倘若美國經濟及企業盈利優於市場預期，有機會增加美元資產的吸引力，或會導致新興市場資產價格受壓。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]

