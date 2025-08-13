明報新聞網
經濟

香港地產

第一集團中心6層樓面 4.78億沽 呎價5610元

【明報專訊】東九龍工商物業價值仍然呈下跌勢頭，其中由第一集團持有的九龍灣宏照道23號第一集團中心6層樓面、連3個車位，新近獲僱員再培訓局承接，作價4.78億元、折合呎價5610元，料屬該廈新低呎價水平。

僱員再培訓局承接 呎價屬該廈新低

上述成交物業為第一集團中心3、5、6、7、10及11樓合共6層，以每層面積約14,202方呎計、總樓面共約85,212方呎；資料顯示，物業連3個車位，以4.78億元售出、呎價5610元，較早前市傳約5.1億元作價，低約3200萬元或6%；至於新買家， 則為僱員再培訓局。

翻查資料，第一集團中心於2024年開始拆售，當時個別單位成交呎價約9000元，即現時最新成交呎價，較去年高位低約38%。

地舖9.5萬放租 意向呎租40元

另美聯工商營業董事吳偉華表示，第一集團中心地下2號舖，面積約2382方呎，業主以月租約9.5萬元放租、意向呎租約40元。吳偉華續稱，僱員再培訓局近日購入該大廈6層樓面，作為教學培訓中心用途，大廈人流旺，預計可吸引具實力的租戶。

債權人考慮為和富商場任命接管人

此外，置富產業信託（0778）於2018年以20億元，把北角和富中心商場售予施羅德資本及Chelsfield Asia Fund等公司組成的財團，而項目今年初曾推出、並以招標形式放售，當時市場估值約16億元，較購入價低約兩成，惟並未獲承接。

據通訊社報道，有關物業曾抵押予債權人，以承造15億元貸款，其中主要貸款銀行為大華銀行，惟該筆貸款今年較早前已違約，債權人正考慮為和富商場任命接管人。

施羅德發言人指出，公司正與各銀行就如何管理相關資產進行討論；上述物業總樓面面積約21萬方呎，主要分為地庫、地下、高層地下三部分，合共約98間商舖，施羅德等曾於2021年期間投資2.5億元，全面裝修及翻新商場。

