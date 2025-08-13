Blue Coast擬削優惠變相加價 快開放現樓

長實：今年樓價有望升5%至10%

郭子威認為，受惠於一手物業交投市况向好、美國減息等利好因素，料今年樓價有望上升5%至10%。

港島另一全新樓盤、太古地產（1972）前「大班」簡基富領軍的The Development Studio（TDS）牽頭發展的灣仔堅尼地道33號（睇樓手冊詳見B4版），以3507.2萬元售出23樓South單位，屬實用面積1033方呎3房戶、實呎3.39萬元；項目過去3日累售25伙，佔首輪發售全部30伙的83%。

SHOUSON PEAK沽兩洋房涉2.4億

新地（0016）旗下已屆現樓的港島南區豪宅SHOUSON PEAK，新錄兩宗洋房成交，其中壽山村道17L號屋、實用面積2953方呎，成交價逾1.269億元、折合實呎4.3萬元；此外，壽山村道17Q號屋，實用面積2723方呎，成交價逾1.17億元，成交呎價同為4.3萬元。換言之，兩幢洋房總成交價涉逾2.44億元，為SHOUSON PEAK逾兩個月來，再錄一手成交。

跑道區3個新盤同錄新成交

啟德跑道區新盤方面，中海外（0688）、九倉（0004）牽頭、已屬現樓的維港．灣畔，本周五首輪價單發售62伙之際，項目1A期透過招標，新售出第1A座30樓A室，實用面積819方呎3房戶，成交價3023.8萬元、實呎3.69萬元；該期透過招標累售8伙、吸金逾2.2億元。另同區由嘉華（0173）牽頭發展的啟德海灣，亦錄新成交，售出第2A座10樓C室，實用面積498方呎兩房連儲物室戶型，成交價996萬元、實呎2萬元；會德豐牽頭的DOUBLE COAST I，則新售出第3座30樓F室1房單位，實用面積325方呎，成交價588.9萬元、實呎1.81萬元。