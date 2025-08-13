天璽．天1房呎租71元 業主回報3.4厘

利嘉閣高級聯席董事林海鈞表示，長沙灣半新盤The Campton，新錄低層C室租賃成交，實用面積477方呎兩房間隔、採開放式廚房設計，以2.15萬元租出、實用呎租逾45元；業主2020年以約733.5萬元一手買入，享租金回報約3.5厘。

The Campton兩房2.15萬獲承租

此外，香港置業首席聯席董事曾家輝表示，荔枝角西九四小龍之一泓景臺，新錄3房戶租務成交，單位位處屋苑第3座極高層，實用面積676方呎，業主以3.48萬元放租約兩周獲外區客接洽，議價後減1800元或5%，以3.3萬元租出、實用呎租約49元，新租客為家庭客，睇樓1次承租；業主2025年以約1038萬元購入，享租金回報約3.8厘。

朗屏8號開放戶呎租50元 屋苑新高

至於新界，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗朗屏8號新錄第1座低層B室租賃成交，實用面積246方呎開放式戶，業主叫價1.3萬元，獲從事資訊科技行業人士洽租，議價後減800元或6%，以1.22萬元承租、實用呎租約50元，料創屋苑呎租新高紀錄；業主2016年以278.3萬元一手買入，持貨約9年，享5.3厘租金回報。

港島方面，世紀21Q動力執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島第7座低層B室，實用面積811方呎、3房1套連工人套房設計，享海景，附企理裝修，業主今年4月以1080萬元購入，收樓只約兩周，新近以3.4萬元租出、實用呎租約42元；以業主購入價計，享租金回報約3.8厘。