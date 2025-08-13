許榮茂女2020萬沽和富3房 帳賺逾倍 成交價較同類戶型3年前高位低三成

明報記者

上述成交單位為和富中心第12座中層B室，實用面積1308方呎、3房雙套間隔、享維港景觀，新近以2020萬元售出、實呎1.54萬元。資料顯示，原業主為許薇薇（Hui Mei Mei Carol）及李俊傑（Lee Chun Kit William），即許榮茂女兒及她的丈夫，兩人2005年聯名以845萬元購入，帳面賺1175萬元或1.4倍。

值得一提是，屋苑第10座一個面積相同、樓層相若B室，於2022年曾以2880萬元易手，換言之，許薇薇等最新售出單位成交價，較高峰期低約860萬元或30%。

許榮茂相關人士放售中環中心 意向呎價2.2萬

可留意的是，許榮茂或相關人士持有9層的中環中心，去年底以約7.3億元，售出63樓全層、呎價約2.8萬元，而自用作為世茂辦公室的37樓，早前以5.59億元放售、呎價約2.2萬元，較許榮茂8年前購入該廈時平均呎價約3.3萬元，低逾三成。

此外，世茂集團旗下九龍半山延坪道9號新盤BEACON PEAK，本年初推出至今暫售出13伙。

另市場消息稱，原由已故慈善家區樹洪女兒、區樹洪基金會主席區頌瑜或相關人士持有的何文田天鑄第7座低層D室，實用面積1479方呎3房1套戶，目前屬銀主盤，新近以3330萬元售出、實呎2.25萬元；區頌瑜於2015年以5499.15萬元一手購入，單位10年間貶值逾2169萬元或39%。

天鑄3房銀主盤3330萬沽 10年貶值四成

資料顯示，現正負責銷售大坑道豪宅峻譽‧渣甸山的中信泰富物業代理董事李肇文，新近以392萬元，購入沙田第一城第37座高層一伙實用面積284方呎兩房戶、實呎1.38萬元，較高兩層同類單位2022年的成交價554萬元，低162萬元或29%；原業主2006年以115.5萬元購入，帳面賺276.5萬元或2.4倍。代理消息指出，有關單位正以1.5萬元放租，若成功租出，租金回報約4.6厘。

君滙港4房售3168萬 屋苑今年最大額

中原高級分區營業經理黃永財稱，大角嘴君滙港第1座中層F室，實用面積1693方呎4房雙套間隔，以3168萬元沽出、實呎1.87萬元，為屋苑今年最大額二手買賣；原業主2008年以2170萬元買入，帳面賺998萬元或約46%。

另外，美聯集團行政總裁（住宅）馬泰陽預計，受多方利好因素帶動，第三季住宅租金、樓價有望連續兩季同步上升，預計樓價升2%，租金升3%。