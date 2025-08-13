明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
姜靜 外匯動靜

投資策略

姜靜：低吸歐元兌英鎊交叉盤

【明報專訊】英倫銀行貨幣政策委員會上周如期將政策利率下調25個基點至4%，但通脹上行風險加劇央行內部分歧，史上首次兩輪投票才作出決定。最終9名委員中有4名反對減息，市場原本預期只有兩名主張維持利率不變。由於央行內部鴿派陣營的人數低於預期，投資者對減息預期降溫。英鎊受到英倫銀行鷹派立場傾向的提振，上周全周兌美元上漲1.30%，重新攀上1.3450的高位。

英倫銀行最新預測顯示，英國9月通脹峰值將達到4%，高於此前預測的3.7%；而通脹回落至2%目標水平的時間則被延後至2027年第二季度，比原先預計的時間晚了3個月。

另一方面，英國的勞動市場無疑正趨於疲軟，截至6月的3個月失業率見4.7%，保持在4年高位，同時薪資增長繼續放緩至4.6%，本周亦有報告稱英國7月僱主招聘意願減弱，僅有57%私人部門僱主計劃在未來3個月內招聘，是2021年最低。通脹高企的同時就業市場加速放緩，令政策制定者陷入兩難。市場預期英倫銀行有機會放緩減息步伐，互換市場數據顯示年底前減息多一次25個基點的押注降至70%，筆者所在的研究團隊預測第四季還將有一次25個基點的減息空間。

英倫銀行的兩難局面或影響減息步伐，顯然有利於英鎊，但仍不能忽略其他壓制英鎊的因素，包括英國經濟滯脹風險、對財政健康擔憂等。有研究指出，由於對長期經濟增長預期過於樂觀以及借貸利率成本高企，英國政府在秋季財政預算前面臨愈來愈大財政缺口，最終或增加政府借貸或提高稅收，但代價是可能對經濟增長造成負面影響。總體而言，短期內預計英鎊兌美元將繼續區間盤整，可乘低吸納歐元兌英鎊的交叉盤。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]

相關字詞﹕姜靜 外匯動靜

上 / 下一篇新聞

快手擬進軍外賣 股價插一成 市值單日蒸發逾300億 市場憂「內捲」燒錢
快手擬進軍外賣 股價插一成 市值單日蒸發逾300億 市場憂「內捲」燒錢
恒指窄幅上落升62點 科指連跌3日跑輸
恒指窄幅上落升62點 科指連跌3日跑輸
銀娛上半年多賺14% 大增派息40%
銀娛上半年多賺14% 大增派息40%
遠展周企增持布里斯本賭場權益至一半
遠展周企增持布里斯本賭場權益至一半
FT：匯控風險上升CRE貸佔73％ 按年大增43百分點
FT：匯控風險上升CRE貸佔73％ 按年大增43百分點
九倉中期基礎盈利升3%至逾20億 吳天海：港口業務「黑暗前黎明」 下半年不利
九倉中期基礎盈利升3%至逾20億 吳天海：港口業務「黑暗前黎明」 下半年不利
銀諾料成今年第二大「超購王」
銀諾料成今年第二大「超購王」
聯通中期純利升5% 中期息增15%
聯通中期純利升5% 中期息增15%
復星擬申穩定幣牌照 股價曾升兩成破頂
復星擬申穩定幣牌照 股價曾升兩成破頂
OSL旗下虛產交易平台獲准開放Solana交易
OSL旗下虛產交易平台獲准開放Solana交易
康基醫療董事長伙TPG等提私有化 較停牌前溢價一成
康基醫療董事長伙TPG等提私有化 較停牌前溢價一成
恒大：未能滿足復牌要求 本月25日退市
恒大：未能滿足復牌要求 本月25日退市
彭博：中國促企業勿用H20晶片 或影響Nvidia銷量 削弱特朗普分成計劃
彭博：中國促企業勿用H20晶片 或影響Nvidia銷量 削弱特朗普分成計劃
美上月核心CPI升3.1% 5個月最高
美上月核心CPI升3.1% 5個月最高
Perplexity擬2691億購Google瀏覽器Chrome
Perplexity擬2691億購Google瀏覽器Chrome
張兆聰：快手急挫後可博反彈
張兆聰：快手急挫後可博反彈
富融港元定存1個月年利率10.88厘
富融港元定存1個月年利率10.88厘
星展英鎊定存7日年利率16厘
星展英鎊定存7日年利率16厘
技術取勝：兗礦或回試20天線
技術取勝：兗礦或回試20天線
劉思明：企業陸續發業績 重新定價成投資機會
劉思明：企業陸續發業績 重新定價成投資機會
周顯：被銀行KYC逼得走投無路
周顯：被銀行KYC逼得走投無路
湯文亮：網紅嚇怕打算買樓的人
湯文亮：網紅嚇怕打算買樓的人
許榮茂女2020萬沽和富3房 帳賺逾倍 成交價較同類戶型3年前高位低三成
許榮茂女2020萬沽和富3房 帳賺逾倍 成交價較同類戶型3年前高位低三成
天璽．天1房呎租71元 業主回報3.4厘
天璽．天1房呎租71元 業主回報3.4厘
Blue Coast擬削優惠變相加價 快開放現樓
Blue Coast擬削優惠變相加價 快開放現樓
第一集團中心6層樓面 4.78億沽 呎價5610元
第一集團中心6層樓面 4.78億沽 呎價5610元
綠建大使拍攝廣告推廣環保建築
綠建大使拍攝廣告推廣環保建築
堅尼地道33號打造輕奢生活空間
堅尼地道33號打造輕奢生活空間
距合和商場只約5分鐘步程
距合和商場只約5分鐘步程
基金特區：保德信看好新興市場債 受惠美元偏軟去美元化兩大趨勢
基金特區：保德信看好新興市場債 受惠美元偏軟去美元化兩大趨勢