姜靜：低吸歐元兌英鎊交叉盤

英倫銀行最新預測顯示，英國9月通脹峰值將達到4%，高於此前預測的3.7%；而通脹回落至2%目標水平的時間則被延後至2027年第二季度，比原先預計的時間晚了3個月。

另一方面，英國的勞動市場無疑正趨於疲軟，截至6月的3個月失業率見4.7%，保持在4年高位，同時薪資增長繼續放緩至4.6%，本周亦有報告稱英國7月僱主招聘意願減弱，僅有57%私人部門僱主計劃在未來3個月內招聘，是2021年最低。通脹高企的同時就業市場加速放緩，令政策制定者陷入兩難。市場預期英倫銀行有機會放緩減息步伐，互換市場數據顯示年底前減息多一次25個基點的押注降至70%，筆者所在的研究團隊預測第四季還將有一次25個基點的減息空間。

英倫銀行的兩難局面或影響減息步伐，顯然有利於英鎊，但仍不能忽略其他壓制英鎊的因素，包括英國經濟滯脹風險、對財政健康擔憂等。有研究指出，由於對長期經濟增長預期過於樂觀以及借貸利率成本高企，英國政府在秋季財政預算前面臨愈來愈大財政缺口，最終或增加政府借貸或提高稅收，但代價是可能對經濟增長造成負面影響。總體而言，短期內預計英鎊兌美元將繼續區間盤整，可乘低吸納歐元兌英鎊的交叉盤。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]