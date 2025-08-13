明報新聞網
經濟
國際金融

美上月核心CPI升3.1% 5個月最高

【明報專訊】美國通脹溫和上升，7月消費者物價指數（CPI）按月升幅回落至0.2%，按年升幅則維持在2.7%，無論按月或按年計算，升幅均略低於預期。剔除波動較大的食品及能源價格，美國7月核心CPI按月升0.3%，是今年1月以來最大升幅；按年計算，核心CPI升3.1%，是5個月以來最高。

市場押注下月減息概率逾九成

Annex財富管理的首席經濟學家Brian Jacobsen指出，數據的核心信息，是任何關稅引發的通脹都可能是一個過程，而非單一事件，價格上漲並非一次過發生。只要10年期美債平衡通脹率（breakeven inflation rate，即美國10年期國債孳息率與通脹保值債券孳息率的利差）及其他以市場為基礎的通脹預期指標保持可控，美聯儲就應有足夠信心在下次9月會議恢復減息。 芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注9月減息的概率在九成以上。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率由3.8厘左右，跌至3.71厘。美股三大指數早段向上，道指升逾400點，標普500指數及納指齊創新高。

美國總統特朗普周二在旗下社交平台Truth Social發帖，再次為減息向美聯儲主席鮑威爾施壓。他警告鮑威爾「必須現在減息」，否則將允許針對美聯儲總部翻新工程的管理問題，向鮑威爾提出「重大訴訟」。

彭博：財長增美聯儲主席候選人

彭博社引述美國官員的消息，指財長貝森特主持的美聯儲主席遴選範圍擴大，美聯儲兩名副主席鮑曼（Michelle Bowman）和杰斐遜（Philip Jefferson），以及達拉斯聯儲銀行行長洛根（Lorie Logan）也成為候選人之一。消息稱，貝森特將在未來數周為所有候選人面試，然後向特朗普推薦最終候選人名單，預計特朗普將於今秋宣布最終決定。

特朗普上周已提名白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran），接替美聯儲理事庫格勒（Adriana Kugler）突然辭職留下的數月任期。根據美聯儲規定，主席只能從現任理事選出。特朗普若要選擇美聯儲局外人擔任主席，須在米蘭於1月底完成庫格勒的任期後，任命新人入局，又或從現任理事選拔。

（綜合報道）

