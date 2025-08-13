明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

彭博：中國促企業勿用H20晶片 或影響Nvidia銷量 削弱特朗普分成計劃

【明報專訊】中國官方媒體質疑Nvidia（英偉達）（美：NVDA）專為中國市場而設的H20低端AI晶片可能存在「後門」之際，彭博社引述知情人士稱，中國相關政府部門過去數周陸續向多家國內企業發出通告，敦促它們避免使用H20晶片，尤其避免用於與政府相關的用途，這可能影響Nvidia試圖恢復對華銷售H20晶片的銷量，並導致特朗普政府從中收取15%銷售分成的計劃大打折扣。

知情人士稱，中國政府部門已發出指引，不鼓勵一般商業業務採用「性能不算先進」的H20晶片，並強烈反對國有企業或私人企業，在任何與政府或國家安全相關的領域使用這款晶片。除H20以外，中國政府的措施還可能影響到超微半導體（美：AMD）的AI晶片，暫未清楚是否有任何指引，表明不建議採用AMD為中國市場而設的MI308晶片。

Nvidia：H20非軍用產品

彭博社的消息指，中國政府針對Nvidia及AMD晶片的嚴格指引，有可能延伸至更多領域。AMD未就彭博社的消息置評。Nvidia表示，「H20並非軍用產品，也不是政府基礎設施用品」，中國國產晶片供應充足，「政府部門毋須，也從未依賴美國晶片」。Nvidia和AMD最近都獲美國政府批准，可恢復對華出口低端AI晶片，條件是必須向美國政府支付15%的銷售額分成。美國前貿易談判代表Stephen Olson指出，這實際上是將「美國貿易政策貨幣化」，美國企業「必須向美國政府付費才獲得出口許可。如果真的是這樣，我們就進入了全新而危險的世界」。

韓禮士基金會（Hinrich Foundation）貿易政策主管Deborah Elms質疑這種金錢交易，指美國政府未來可以想出各種針對特定行業、特定國家的條件，「只要肯直接付錢給政府，就能獲得貿易權」。由於政府收受銷售分成，這可能被理解為徵收出口稅，這是美國憲法所不允許的。

特朗普：原拿H20收入20%分成

美國總統特朗普披露就批出H20的出口許可，與Nvidia的談判過程。特朗普聲稱，「我開口就要為政府拿20%的H20收入分成」，而Nvidia行政總裁黃仁勳最終講價至15%。至於頂尖的Blackwell AI晶片，特朗普強調絕不能對華出售完整版，除非砍掉30%至50%性能。對於特朗普可能允許「特供版」Blackwell晶片在華銷售，外交部發言人林劍表示，中方已多次表明對輸華晶片的原則立場，希望美方以實際行動，維護全球供鏈穩定暢通。

彭博社稱，Nvidia與AMD當前的挑戰，是其中國客戶可能被中國政府勸退。彭博社引述知情人士稱，中方向企業發出的指引包含一份問卷，內容包括詢問企業為何選購H20晶片，而不是國產替代品、優先採用H20晶片是否必要，以及是否發現H20存在安全問題。中國官方媒體近日質疑H20可能存在「後門」。國家互聯網信息辦公室上月底已就H20的安全風險約談Nvidia，而該公司一再否認晶片存在「後門」。

彭博社指出，中方的指引可能妨礙Nvidia及AMD晶片恢復對華銷售。美國多名高官聲稱，恢復AI晶片出口，是美中貿易協議的一部分，但中方的舉措為美方的說法帶來疑問。中方表明，美方恢復H20出口，不在任何雙邊協議之內。中方向企業發出的指引更反映中方未想要白宮作出此類「讓步」。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美國 中國 指引 國際金融

上 / 下一篇新聞

快手擬進軍外賣 股價插一成 市值單日蒸發逾300億 市場憂「內捲」燒錢
快手擬進軍外賣 股價插一成 市值單日蒸發逾300億 市場憂「內捲」燒錢
恒指窄幅上落升62點 科指連跌3日跑輸
恒指窄幅上落升62點 科指連跌3日跑輸
銀娛上半年多賺14% 大增派息40%
銀娛上半年多賺14% 大增派息40%
遠展周企增持布里斯本賭場權益至一半
遠展周企增持布里斯本賭場權益至一半
FT：匯控風險上升CRE貸佔73％ 按年大增43百分點
FT：匯控風險上升CRE貸佔73％ 按年大增43百分點
九倉中期基礎盈利升3%至逾20億 吳天海：港口業務「黑暗前黎明」 下半年不利
九倉中期基礎盈利升3%至逾20億 吳天海：港口業務「黑暗前黎明」 下半年不利
銀諾料成今年第二大「超購王」
銀諾料成今年第二大「超購王」
聯通中期純利升5% 中期息增15%
聯通中期純利升5% 中期息增15%
復星擬申穩定幣牌照 股價曾升兩成破頂
復星擬申穩定幣牌照 股價曾升兩成破頂
OSL旗下虛產交易平台獲准開放Solana交易
OSL旗下虛產交易平台獲准開放Solana交易
康基醫療董事長伙TPG等提私有化 較停牌前溢價一成
康基醫療董事長伙TPG等提私有化 較停牌前溢價一成
恒大：未能滿足復牌要求 本月25日退市
恒大：未能滿足復牌要求 本月25日退市
美上月核心CPI升3.1% 5個月最高
美上月核心CPI升3.1% 5個月最高
Perplexity擬2691億購Google瀏覽器Chrome
Perplexity擬2691億購Google瀏覽器Chrome
張兆聰：快手急挫後可博反彈
張兆聰：快手急挫後可博反彈
富融港元定存1個月年利率10.88厘
富融港元定存1個月年利率10.88厘
星展英鎊定存7日年利率16厘
星展英鎊定存7日年利率16厘
姜靜：低吸歐元兌英鎊交叉盤
姜靜：低吸歐元兌英鎊交叉盤
技術取勝：兗礦或回試20天線
技術取勝：兗礦或回試20天線
劉思明：企業陸續發業績 重新定價成投資機會
劉思明：企業陸續發業績 重新定價成投資機會
周顯：被銀行KYC逼得走投無路
周顯：被銀行KYC逼得走投無路
湯文亮：網紅嚇怕打算買樓的人
湯文亮：網紅嚇怕打算買樓的人
許榮茂女2020萬沽和富3房 帳賺逾倍 成交價較同類戶型3年前高位低三成
許榮茂女2020萬沽和富3房 帳賺逾倍 成交價較同類戶型3年前高位低三成
天璽．天1房呎租71元 業主回報3.4厘
天璽．天1房呎租71元 業主回報3.4厘
Blue Coast擬削優惠變相加價 快開放現樓
Blue Coast擬削優惠變相加價 快開放現樓
第一集團中心6層樓面 4.78億沽 呎價5610元
第一集團中心6層樓面 4.78億沽 呎價5610元
綠建大使拍攝廣告推廣環保建築
綠建大使拍攝廣告推廣環保建築
堅尼地道33號打造輕奢生活空間
堅尼地道33號打造輕奢生活空間
距合和商場只約5分鐘步程
距合和商場只約5分鐘步程
基金特區：保德信看好新興市場債 受惠美元偏軟去美元化兩大趨勢
基金特區：保德信看好新興市場債 受惠美元偏軟去美元化兩大趨勢