彭博：中國促企業勿用H20晶片 或影響Nvidia銷量 削弱特朗普分成計劃

知情人士稱，中國政府部門已發出指引，不鼓勵一般商業業務採用「性能不算先進」的H20晶片，並強烈反對國有企業或私人企業，在任何與政府或國家安全相關的領域使用這款晶片。除H20以外，中國政府的措施還可能影響到超微半導體（美：AMD）的AI晶片，暫未清楚是否有任何指引，表明不建議採用AMD為中國市場而設的MI308晶片。

Nvidia：H20非軍用產品

彭博社的消息指，中國政府針對Nvidia及AMD晶片的嚴格指引，有可能延伸至更多領域。AMD未就彭博社的消息置評。Nvidia表示，「H20並非軍用產品，也不是政府基礎設施用品」，中國國產晶片供應充足，「政府部門毋須，也從未依賴美國晶片」。Nvidia和AMD最近都獲美國政府批准，可恢復對華出口低端AI晶片，條件是必須向美國政府支付15%的銷售額分成。美國前貿易談判代表Stephen Olson指出，這實際上是將「美國貿易政策貨幣化」，美國企業「必須向美國政府付費才獲得出口許可。如果真的是這樣，我們就進入了全新而危險的世界」。

韓禮士基金會（Hinrich Foundation）貿易政策主管Deborah Elms質疑這種金錢交易，指美國政府未來可以想出各種針對特定行業、特定國家的條件，「只要肯直接付錢給政府，就能獲得貿易權」。由於政府收受銷售分成，這可能被理解為徵收出口稅，這是美國憲法所不允許的。

特朗普：原拿H20收入20%分成

美國總統特朗普披露就批出H20的出口許可，與Nvidia的談判過程。特朗普聲稱，「我開口就要為政府拿20%的H20收入分成」，而Nvidia行政總裁黃仁勳最終講價至15%。至於頂尖的Blackwell AI晶片，特朗普強調絕不能對華出售完整版，除非砍掉30%至50%性能。對於特朗普可能允許「特供版」Blackwell晶片在華銷售，外交部發言人林劍表示，中方已多次表明對輸華晶片的原則立場，希望美方以實際行動，維護全球供鏈穩定暢通。

彭博社稱，Nvidia與AMD當前的挑戰，是其中國客戶可能被中國政府勸退。彭博社引述知情人士稱，中方向企業發出的指引包含一份問卷，內容包括詢問企業為何選購H20晶片，而不是國產替代品、優先採用H20晶片是否必要，以及是否發現H20存在安全問題。中國官方媒體近日質疑H20可能存在「後門」。國家互聯網信息辦公室上月底已就H20的安全風險約談Nvidia，而該公司一再否認晶片存在「後門」。

彭博社指出，中方的指引可能妨礙Nvidia及AMD晶片恢復對華銷售。美國多名高官聲稱，恢復AI晶片出口，是美中貿易協議的一部分，但中方的舉措為美方的說法帶來疑問。中方表明，美方恢復H20出口，不在任何雙邊協議之內。中方向企業發出的指引更反映中方未想要白宮作出此類「讓步」。

（綜合報道）

[國際金融]