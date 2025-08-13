恒大：未能滿足復牌要求 本月25日退市

公司指出，於2025年8月8日收到聯交所發出的信函，表示基於公司未能滿足聯交所對其施加的復牌指引中的任何要求，且股份一直停牌並未於7月28日之前復牌，上市委員會根據上市規則已決定取消公司的上市地位，股份最後上市日期為8月22日，並於8月25日上午九時起取消上市地位。

無意向上市委員會申覆核

創立於1996年的中國恒大，2009年11月起開始於聯交所主板掛牌上市，至今已經近16年，多年來中國恒大以高槓桿、高周轉、高銷售的模式大規模擴張。2017年高峰時，恒大市值曾超越4000億元，更曾位列世界500强企業，公司創辦人許家印更曾成為中國首富，惟其經營模式一直引來市場異議。最終在2020年中央要求房企達成「三道紅線」指標，成為高負債、高槓桿內房的催命符，中國恒大從此陷入債務困境，最終更要清盤、除牌收場。中國恒大稱，公司取消上市地位前，清盤人擬向公司的持份者提供報告，概述公司於2024年1月29日至2025年7月31日期間的清盤進度。股份去年1月29日起停牌，將繼續停牌，直至取消上市地位。