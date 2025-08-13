明報新聞網
經濟

康基醫療董事長伙TPG等提私有化 較停牌前溢價一成

【明報專訊】醫療器械康基醫療（9997）宣布進行私有化，由董事長鍾鳴夫婦、基金股東TPG及卡塔爾金融中心管理局等為首的公司，提出每股作價9.25元，較停牌前每股作價8.42元，溢價9.9%，並較6月30日未受干擾日期收市價7.6元，溢價約21.7%。集團稱，要約人不打算提高私有化作價。根據公布，是次擬註銷股份數目近6.98億股，因此要完成私有化，要約人要出資58.18億元。

若今次落實私有化，將為香港最大宗醫療器械股私有化交易。集團2020年6月以每股13.88元招股上市，私有化作價較招股價低約33.3%。

作價較招股價低33%

康基股價於2020年8月最高曾見30.4元，之後股價顯著回落。期間該集團曾經出手回購股份，但是股價表現仍然低殘。原先在康基持股17.9%的TPG、TPG旗下的NewQuest Asia Fund，及卡塔爾金融中心管理局等組成的要約人財團，將透過具約束力股權承諾函及外部債務，為今次私有化提供融資。

該集團解釋，是次私有化，可供股東以具有競爭性溢價的價格變現其投資，同時在市場波動、行業及宏觀不明朗的情况下，為股東實現可觀回報，集團亦考慮到，在市場上有吸引力的其他要約變現價值的可能性較低，私有化後亦可節省成本。

