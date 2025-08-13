復星擬申穩定幣牌照 股價曾升兩成破頂

最先引述相關消息的騰訊新聞「一線」，截至發稿復星方面對此事暫不置評。

郭廣昌據報帶隊赴港見特首財爺

7月底時有指復星國際已獲得本港證監會升級版1號牌照，可透過虛擬資產交易平台（VATP）提供綜合帳戶服務。此前復星在港的財富板塊主體分支公司復星財富已涉足Web3業務，早前公司據傳已在本港提交「星幣」及「FosunWealthRWA」等商標註冊申請，可能反映集團布局虛產及代幣化業務。此外，該公司曾參與華夏基金今年推出的三隻貨幣基金代幣化產品的分銷。

值得留意是，復星旗下星路科技上月曾舉辦RWA產品發布峰會，並推出其一站式RWA技術、發行及分銷平台，並已上架華夏基金上述三隻代幣化數字貨幣基金，同時據悉星路科技近期正積極接觸部分嘗試在港發行RWA產品的中資機構。復星財富CEO及星路科技董事長程康去年年底曾表示，星路科技為復星集團在金融科技領域的關鍵布局，除了為B端客戶提供服務外，也會努力促進web3虛擬資產生態的發展。