經濟

復星擬申穩定幣牌照 股價曾升兩成破頂

【明報專訊】本港《穩定幣條例》下的穩定幣發行人監管制度已於月初開始實施，傳再有大型企業計劃申請牌照。復星國際（0656）據報確定在港申請穩定幣牌照，已組建完整申牌團隊。公司董事長郭廣昌據報於上周三（6日）帶領公司穩定幣團隊主要成員及其他部分管理層，在一日內分別拜會特首李家超及財政司長陳茂波。復星國際昨（12日）股價曾升兩成，破頂高見6.44元，並觸發市調機制，收市仍升13.3%，報6.05元。

最先引述相關消息的騰訊新聞「一線」，截至發稿復星方面對此事暫不置評。

郭廣昌據報帶隊赴港見特首財爺

7月底時有指復星國際已獲得本港證監會升級版1號牌照，可透過虛擬資產交易平台（VATP）提供綜合帳戶服務。此前復星在港的財富板塊主體分支公司復星財富已涉足Web3業務，早前公司據傳已在本港提交「星幣」及「FosunWealthRWA」等商標註冊申請，可能反映集團布局虛產及代幣化業務。此外，該公司曾參與華夏基金今年推出的三隻貨幣基金代幣化產品的分銷。

值得留意是，復星旗下星路科技上月曾舉辦RWA產品發布峰會，並推出其一站式RWA技術、發行及分銷平台，並已上架華夏基金上述三隻代幣化數字貨幣基金，同時據悉星路科技近期正積極接觸部分嘗試在港發行RWA產品的中資機構。復星財富CEO及星路科技董事長程康去年年底曾表示，星路科技為復星集團在金融科技領域的關鍵布局，除了為B端客戶提供服務外，也會努力促進web3虛擬資產生態的發展。

相關字詞﹕穩定幣條例 穩定幣發行人 穩定幣 監管 虛擬資產 金融科技 證監會 陳茂波 李家超 香港

