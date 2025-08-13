聯通中期純利升5% 中期息增15%

【明報專訊】中國聯通（0762）公布，上半年收入按年升1.4%至2002.02億元（人民幣，下同），純利升5%至144.84億元。每股盈利0.47元，派中期股息0.2841元（相當於0.31241港元），按年升14.5%，派息率由去年同期約55%提升至約60%。中聯通業績公布前，股價最高升1%至10.22港元，創1個月高，收報10.19港元，升0.8%，成交3.58億港元。
派息率升至60%
期內，聯網通信收入按年升0.4%至1319億元，算網數智升4.3%至454億元，國際業務升11.1%至68億元。聯通雲收入按年升4.6%至376億元，數據中心升9.4%至144億元。資本開支方面，上半年按年下降15.5%至202億元，預計全年約550億元。高級副總裁苗守野稱，5G過去幾年建設大致完成，預計兩到三年的資本投資相對穩定，未來按業務需求改善投資結構。
信用減值增 EBITDA降1.4%
另外，上半年EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）按年降1.4%至542.4億元。執行董事兼首席財務官李玉焯表示，這主要由於信用減值計提增加8.5億元所致，下半年將加強回收帳款的工作，包括建立清收機制，針對應收帳款實施「清單穿透管理」，即管理層可見可控，目標今年全年EBITDA實現正增長。截至6月底，中聯通應收帳款較去年底增長23%至726.36億元，當中三個月以上至一年的應收帳款上升30.8%至292.46億元。