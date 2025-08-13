聯通中期純利升5% 中期息增15%

派息率升至60%

期內，聯網通信收入按年升0.4%至1319億元，算網數智升4.3%至454億元，國際業務升11.1%至68億元。聯通雲收入按年升4.6%至376億元，數據中心升9.4%至144億元。資本開支方面，上半年按年下降15.5%至202億元，預計全年約550億元。高級副總裁苗守野稱，5G過去幾年建設大致完成，預計兩到三年的資本投資相對穩定，未來按業務需求改善投資結構。

信用減值增 EBITDA降1.4%

另外，上半年EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）按年降1.4%至542.4億元。執行董事兼首席財務官李玉焯表示，這主要由於信用減值計提增加8.5億元所致，下半年將加強回收帳款的工作，包括建立清收機制，針對應收帳款實施「清單穿透管理」，即管理層可見可控，目標今年全年EBITDA實現正增長。截至6月底，中聯通應收帳款較去年底增長23%至726.36億元，當中三個月以上至一年的應收帳款上升30.8%至292.46億元。