銀諾料成今年第二大「超購王」

內地冷氣製造商奧克斯電氣上月中再入表申請上市，於昨晚上載通過上市聆訊初步上市文件，已於上月已獲中證監就境外發行備案。彭博早前報道，奧克斯計劃最快於9月在港上市，集資6億至8億美元（約46.8億至62.4億港元）。

奧克斯電氣通過上市聆訊

開發哈薩克鎢礦的佳鑫國際資源則於本周一（11日）通過上市聆訊，中金（3908）為獨家保薦人。該公司專注於開發巴庫塔鎢礦項目，根據弗若斯特沙利文資料，截至去年底，按三氧化鎢礦產資源計，巴庫塔鎢礦為全球最大的露天鎢礦，該礦場亦是佳鑫國際擁有的唯一礦場。該項目今年上半年因而首度錄得可確認的營業收入1.26億元；期內虧損599.6萬元，按年大幅收窄。

據招股資料，公司的投資者包括江西銅業（0358）及中國鐵建（1186）。早前市場消息指佳鑫國際考慮通過IPO籌資7億至10億元人民幣。初步招股文件資料顯示，集資擬用作撥付巴庫塔鎢礦項目開發的資本成本，及償還部分銀行借款的本金及利息等。

天岳先進孖展超購逾66倍

A+H新股天岳先進（2631）孖展較慢熱，根據券商數據，截至昨晚8時，該股錄得約69.35億元孖展，該股公開發售集資額1.02億元，相當於兩日超購逾66倍。天岳先進A股（滬：688234）昨升0.9%至61.55元人民幣（約67港元），H股招股價仍較A股價格有36%折讓。

明報記者 邱潤青

[新股]