經濟

九倉中期基礎盈利升3%至逾20億 吳天海：港口業務「黑暗前黎明」 下半年不利

【明報專訊】九龍倉（0004）公布，2025年中期基礎盈利按年增加3%至20.4億元，當中來自物流基建分部營業盈利升11%。主席吳天海解釋，主要是期內中美貿易談判嚴重擾亂貨運，提早避關稅令貨運量及速度與往年有別，情况不能作準，又形容上半年港口及碼頭業務情况是「黑暗來前的黎明」，「而我相信最後的黎明已過」，料下半年情况對香港更加不利。

明報記者 方楚茵

上半年九龍倉的物流基建分部收入微升至10.76億元、營業盈利有1.37億元。吳天海稱上半年中美貿易談判嚴重擾亂上半年貨運，情况不能作準。他續稱香港港口及碼頭業務過去數年早已被鄰近城市超越，至今僅餘若干剩餘優勢，如自由港、《基本法》的一國兩制及普通法保障等，趨勢亦難以逆轉。公司又提到，上半年現代貨箱碼頭於香港的吞吐量減少3%至170萬個標準箱，公司預期情况在下半年亦未必會好轉。

中美貿易談判擾亂上半年貨運

上半年九倉計入投資物業重估減值11.8億元及其他未變現會計虧損後，中期純利5.4億元，2024年中期則錄虧損26.37億元。每股基本盈利0.18元；派中期息0.2元，按年持平。

集團中期收入按年跌19%至56.69億元，當中發展物業收入按年跌64%至7.39億元，投資物業收入按年跌4%至22.81億元，酒店收入按年增7%至3.12億元，物流收入按年增0.28%至10.76億元，投資營業盈利按年跌2%至10億元。負債淨額與總權益比率按年跌1.8個百分點，並較去年底再跌0.6個百分點，至4.4%。

需求倘增長 港樓庫存兩年內消化

問及本地樓市情况，吳天海表示香港住宅庫存的消耗，要視乎需求、利率走勢及市民購買力有否受經濟影響等，假如需求能慢慢增長，相信庫存不用太長時間消耗，望一兩年內可消化。只要利率趨低，新供應調節下，市民收入好轉及新移民等各方面新需求支持下，樓價亦有望趨穩。

談及新投資，他表示香港若有合適地產項目亦會考慮，但因公司對項目先決條件門檻較高，且手上仍有一些項目未完成，若成績較好才考慮重新投資。

至於與中海外（0688）合資發展的啟德維港． 灣畔項目初步反應鼓舞，但他暫時不敢武斷地下判斷。

內地市場方面，九龍倉在內地住宅庫存大致清空；寫字樓庫存銷售緩慢。吳天海形容，內地寫字樓供應是「產能過剩」，即使一線城市如北京、上海的寫字樓亦供應過剩，但旗下物業出租率雖比預期低，但情况尚可，現金流仍維持正數，無財政壓力，並不急於處理。

