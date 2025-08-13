FT：匯控風險上升CRE貸佔73％ 按年大增43百分點

報道續提到，雖然有較大的信貸風險、但仍在準時還款屬第三級的港CRE貸款，已由45億美元增至51億美元，而匯控亦於次季減值撥備11億美元，當中4億美元減值撥備與香港CRE相關。

稱問題貸款多來自子公司恒生

報道表示，香港作為匯控最大收入來源地，惟受到香港零售支出長期下降，以及寫字樓需求放緩影響，報道亦引述戴德梁行數據稱，香港高級寫字樓的出租率由2022年起持續下跌，同時相關空置率高企於19%。報道亦提到，匯控於香港貸款規模達2340億美元、當中320億美元屬為港CRE貸款。報道指出，匯控許多的貸款質素問題來自於子公司恒生（0011），更引用分析師稱恒生有很大比例的貸款，均為貸款予小型房地產發展商及炒家（players），而他們目前正面臨財政困難。報道亦引述高盛數據稱，恒生截至6月底不良貸款率達6.7%，破紀錄創新高，甚至高於1999年亞洲金融風暴時。