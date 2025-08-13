遠展周企增持布里斯本賭場權益至一半

遠展及周企原本在該賭場各持股25%，完成交易後將各佔50%。兩公司將與若干世界級賭場營運商洽談接手管理，但是事前要取得融資方昆士蘭州政府及其他政府主管機關核准與同意。星億披露指出，交易現金代價約5300萬澳元，折約2.7億港元。

交易現金代價5300萬澳元

此前遠展及周企原本持有星億近一成股權，並各持有QWB的地產發展項目一半權益，亦各佔賭場25%股權。今次收購賭場業務的日落期限將定於今年11月30日，餘下交易部分要於明年下半年完成。其餘交易部分，包括周企及遠展要出讓其聯同星億合作的兩間酒店項目66.6%權益、黃金海岸帝盛管理權及該處餘下項目發展權。

根據交易，星億不用再於今年3月底之後就QWB股本出資，並解除承擔今年尾到期的14億澳元債務，亦不再取得賭場營運費，改而收取固定費用，在今年6月前為每月500萬美元，之後兩年則共收取1.56億澳元。根據對賭條款，星億有權在2030年收取最多2.25億澳元。

遠展聯席董事總經理兼執行董事邱詠賢表示，遠展與周企因此確保賭場持續營運，守護布里斯本市中心核心地帶數以千計工作崗位。