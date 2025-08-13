明報新聞網
經濟

銀娛上半年多賺14% 大增派息40%

【明報專訊】銀河娛樂（0027）昨日派發成績表，截至6月底止中期受惠於博彩收益增長，淨贏率偏高等因素帶動，其經調整除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）達68.65億元，按年增長14%（見表）；股東應佔溢利達52.4億元，按年增長19%。集團指由於現金及流動投資達307億元，負債極低，能夠應付發展所需及探索海外機遇，因此每股派中期息0.7元，按年大增40%，並對中長期前景充滿信心。

大摩瑞銀齊指派息有驚喜

銀娛昨日股價收報40.18元，升1.57%，成交額達7.7億元。摩根士丹利指出，銀娛的派息好過預期，但股息率只有3.5厘，不及派息比例由過往的50%提高至59%般令人深刻。該公司第二度的EBITDA只有31.62億元，低過其及市場共識預期。瑞銀則稱，銀娛是次派息高過市場預期，令人驚喜。

銀河娛樂集團主席呂耀東表示，澳門銀河第四期目標於2027年竣工。同時，集團將繼續按個別情况評估大灣區和海外市場，包括研究泰國市場的發展機會。集團又指出，第二季度淨收益按年增長10%至120億元；經調整EBITDA按年增長12%至36億元。旗艦項目澳門銀河上半年的經調整EBITDA達63.41億元，按年增長19%，但是其他當地項目如星際、澳門百老匯及僅餘的華都娛樂場（即衛星場）的EBITDA回軟，尤以城市娛樂會的EBITDA跌67%最多，只賺300萬元。

呂耀東：評估大灣區海外發展機會

按業務劃分，銀娛上半年的博彩收益按年增長15%至229億元，當中中場、貴賓廳及角子機的博彩收益總額分別佔170億元、44億元及15億元，按年增長6%、6.3%及20%。按淨收益計算，博彩業務及非博彩業務分別達185.78億元及31.65億元，非博彩業務佔比已達14.56%。

對於衛星場結束，銀河娛樂表示，華都將於年底前停運，隸屬銀娛之團隊成員將會被調派到集團旗下其他物業或娛樂場繼續工作。

相關字詞﹕呂耀東 華都娛樂場 澳門百老匯 星際 澳門銀河 銀河娛樂

