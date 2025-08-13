明報新聞網
經濟

恒指窄幅上落升62點 科指連跌3日跑輸

【明報專訊】儘管美日達成貿易協議帶動日股大升，再創歷史新高，中美亦再度暫緩互加關稅90天，但市場正靜待更多數據確認美聯儲9月重啟減息，在美國周二晚公布7月CPI通脹數據前夕，市場觀望氣氛濃厚。港股繼續窄幅爭持，恒指午後曾升逾百點，短暫升越二萬五關，惟未能企穩收市。科指就跑輸大市，連跌3日。

恒指昨低開82點，早段曾跌105點，低見24,801點，但低位有支持，午後最多升109點，高見2,5016點，收報24,969點，升62點。恒指已連升2日，累升110點。國指升0.32%，報8916點；科指跌0.38%，報5439點。

北水淨流入增至95億

大市成交金額增加7%至2154億元。北水淨流入增至94.5億元，是8月6日後最多。北水淨買入最多的是盈富基金（2800）及恒生中國企業（2828），淨買入分別達41.6億元及18.7億元，兩隻ETF亦打入成交榜三甲，全日成交分別達107.8億及77.6億元。北水淨賣出最多的是快手（1024），淨沽達23.8億元。

重磅科技股個別發展，據報快手正佈局自營電商，股價急挫逾9%，是表現最差恒指及科指成分股。阿里巴巴（9988）跌1.6%報116.6元；騰訊控股（0700）跌0.3%報559.5元；小米集團（1810）就升1.8%報51.7元。

續炒穩定幣概念 復星國際曾漲27%

穩定幣、虛幣概念股繼續當炒，復星國際（0656）據報在港申請穩定幣牌照，曾升逾27%，高見6.81元，收市仍升13.3%。其他概念股跟升，國泰君安（1788）在23億元大成交配合下，股價升近8%；眾安在綫（6060）升逾3%。減息預期下資金追逐高息股，匯控（0005）連日回升，再晉身紅底股，收報100.2元，升0.3%。中資電訊股、三桶油、內銀、內險股亦普遍靠穩。中國據報督促國內企業避免使用英偉達H20晶片，晶片股上升，中芯（0981）及華虹（1347）升逾5%。

獨立股評人郭思治表示，在匯控、友邦（1299）及中移動（0941）等重磅股力撐下，大市回落即見支持，正等機會再向上。不過，他補充，大市已累積不小升幅，需要消化整固，加上成交並不配合，投資者現階段追入要小心。

