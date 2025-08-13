快手擬進軍外賣 股價插一成 市值單日蒸發逾300億 市場憂「內捲」燒錢

明報記者 楊括

有關「快手官方自營旗艦店」，快手App顯示該旗艦店運營主體是成都品農科技有限公司，該公司由快手關聯公司100%控股。截稿前店舖粉絲量還未過萬、總銷量逾20萬。其依托快手電商合作的源頭工廠，並從工廠直接發貨至客戶手中，以減少中間環節。最先報道相關消息的內媒「IT之家」表示，相較於京東（9618），快手自營的供應鏈仍處起步階段，缺乏覆蓋全國的倉儲網絡支撐，履約時效性或有不足。

內媒：處起步階段 乏全國倉儲網絡支持

至於快手與美團合作，此前內媒報道稱，消費者可於快手App的「團購」類目中找到新設的「外賣」入口，其中商品則以第三方合作共建為主，集中推介優質餐飲商品，後續將覆蓋更多商家及品類。公開資料顯示，今年起快手用家已可在快手App中的團購、直播、短視頻、搜索等核心入口頁面購買外賣商品。除了主要來自美團的外賣商品，快手App內還有部分外賣商品直接來自快手商家，快手平台內的商家可直接上架外賣商品，並由商家自行配送或安排第三方配送服務。

2021年底開始與美團展開戰略合作

快手去年6月曾推出團購配送到家業務，被視作試水外賣業務，但快手不提供配送，而是由商家自行安排相關服務。至於快手與美團合作，最早則可追溯至2021年12月，當時兩家公司公布達成互聯互通戰略合作，即美團通過快手開放平台上線美團小程式，快手用戶得以在瀏覽短影片的同時在有關小程式中點餐。到2024年7月，有指兩家公司已續簽合作協議並擴大戰略合作，即從當時開始的未來3年，雙方將合作的空間範圍擴至內地「百城萬店」。因此，有內媒引述業界稱，是次快手與美團合作，更像是基於過往合作框架下的進一步探索。

值得留意是，阿里巴巴（9988）、京東、美團外賣三方混戰下，也有內地科企正「暗渡陳倉」，加碼投入本地生活業務。此前字節跳動旗下抖音生活服務發布公告，調整對進入平台的商家資格要求。不過當時該公司也表示，抖音生活服務聚焦在到店業務上，「沒有自建外賣業務的打算」。