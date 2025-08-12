明報新聞網
經濟
國際金融

美允養老基金買虛幣 刺激比特幣逼新高

【明報專訊】機構投資者及企業對投資加密貨幣的興趣增加，加上特朗普政府允許美國養老基金投資加密貨幣，推動比特幣周一曾升穿12.2萬美元，逼近7月中所創的12.3萬美元歷史高位。以太幣昨亦升穿4300美元，創2021年12月以來高位。風險情緒改善，美股三大指數早段輕微高開，納指再創新高。

以太幣升破4300美元 納指再破頂

市場分析指出，比特幣攀升，受惠於企業增持加密貨幣儲備，以及機構投資者大舉買入比特幣現貨ETF等因素。

根據CoinGecko匯編的數據，專注於增持加密貨幣的上市企業，迄今已累積價值1130億美元的比特幣儲備。根據strategicethreserve.xyz統計的數據，聚焦於以太幣的上市企業，持倉規模也達到130億美元。

此外，消息指美國對進口金條加徵關稅的消息，也提振市場對加密資產的需求。比特幣作為無國界、免關稅的價值儲存工具，獲得愈來愈多投資者青睞。不過白宮澄清向金條徵稅是錯誤消息後，期金由上周每盎司3500美元以上，回落至約3400美元水平。

雖然比特幣有「數碼黃金」之稱，但近期價格趨勢，與風險資產高度相關。加密貨幣研究機構Ecoinometrics指出，比特幣與納斯達克100指數之間的關聯性增強，可以解釋比特幣近期的價格走勢。

特朗普子力撐以太幣升勢

特朗普家族也積極在加密領域發展。特朗普次子埃里克（Eric Trump）在多家數碼資產企業享有金融利益，其近期在社交平台X對以太幣的升勢表示肯定。彭博社援引知情人士的消息，投資者正就特朗普家族支持的World Liberty Financial加密平台項目展開磋商，計劃募集15億美元，用於成立一家上市公司，持有其發行的WLFI代幣。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕國際金融

