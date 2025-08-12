明報新聞網
借美元買新興市場幣套息賺10% 路博邁安本大舉購巴西雷亞爾南非蘭特等

【明報專訊】美國非農就業數據轉弱，促使市場押注美聯儲下月恢復減息。美元回軟之際，高息貨幣受追捧。借入美元、買入新興市場貨幣賺取利差的套息交易捲土重來。投資管理公司路博邁集團（Neuberger Berman）及安本集團（Aberdeen）等基金經理正大舉買入巴西雷亞爾、南非蘭特等新興市場貨幣，預期美元轉弱加上波動性降低，為套息交易創造理想條件。

今年以來，借入美元、買入新興市場貨幣的套息交易回報率10.1%（見圖），只是7月因美元反彈而令回報率一度回落。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，在非農數據轉弱後，交易員押注9月減息的概率接近九成，令套息交易再次升溫。 瑞銀及「新債王」岡拉克創辦的DoubleLine稱，美元的負面因素再受關注。

分析：美元大幅回升風險有限

特朗普政府反覆不定的貿易政策，促使交易員分散持倉，令美匯指數今年上半年見1970年代以來最差的上半年表現。這一轉變吸引資金流入新興市場資產，結束長達3年的資金外流。路博邁新興市場債券主管Gorky Urquieta預期，美元大幅回升的風險可能非常有限，並看好借入美元、買入巴西雷亞爾、南非蘭特、土耳其里拉、哥倫比亞披索、印尼盾及韓圜的套息交易。

美銀援引資金流向監測機構EPFR的數據指出，投資於發展中國家債券的全球基金，過去4個月每周都有資金淨流入。在截至8月6日的一周內，投資者投入了17億美元。23隻主要新興市場貨幣當中，18隻今年兌美元升值，令新興市場債券指數的回報率超過12%。

部分新興市場央行憂慮到關稅和通脹，維持貨幣政策鷹派立場，增強了套息交易的吸引力。過去兩周，哥倫比亞央行出乎意料將利率維持在9.25厘；印度央行也選擇利率按兵不動；巴西則以15厘的利率，位列全球最高息經濟體之一。巴西央行表示，在特朗普政府對巴西加徵50%關稅後，將對貨幣政策保持審慎。

墨西哥披索看漲押注一年最高

安本集團新興市場本幣債券主管Kieran Curtis稱，受高收益率推動，巴西雷亞爾是新興市場首選長倉之一。在墨西哥央行釋出放慢減息步伐的信號後，美國商品期貨交易委員（CFTC）的數據顯示，在截至8月5日當周，槓桿基金對墨西哥披索的看漲押注，增至近一年來的最高水平。

安石集團研究主管Gustavo Medeiros指出，印尼等亞洲經濟體的套息交易會有不錯表現，但拉美地區可能更有條件從中受益。摩根大通將新興市場貨幣及本幣債券評級上調至「增持」，理由是美元在經歷一個月的波動後，疲弱趨勢將會持續，預示套息交易的回報仍有上升空間。

美聯儲理事鮑曼周末表示，就業市場數據強化她對美聯儲今年餘下時間應減息3次的觀點。鮑曼與另一美聯儲理事沃勒於7月會議支持減息0.25厘，儘管兩人不足以影響美聯儲多數官員支持利率不變的決定。不過美聯儲理事庫克、後年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利及明年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利近日都對就業市場轉弱表示擔憂，意味可能會有更多官員支持9月減息。

（綜合報道）

