黃雯怡：信義光能上望4元

內地光伏行業「反內捲」討論持續，據報16家多晶硅生產商和中國光伏行業協會正在討論成立行業整合基金，不過目前尚未達成一致。如果到9月、10月還未能達成一致，監管機構可能強制關停低效產能。政府對光伏行業產能過剩問題的關注，刺激了市場情緒，6月底以來，光伏相關個股普遍反彈，頭部企業信義光能（0968）受到政策利好刺激，有估值重估的空間。

信義光能2025年上半年業績符合市場預期，純利同比減少約59%至7.64億元人民幣，實現經營收入109.3億元人民幣，同比減少6.5%。主要因為光伏玻璃利潤承壓，毛利率同比下降10.1個百分點。不過在反內卷政策推動及行業自主減產調整的影響下，光伏玻璃庫存呈下降趨勢，有機會帶動光伏玻璃價格觸底回升。

基於市場對供給側改革的憧憬，和作為行業龍頭的市場優勢，信義光能的估值仍有重估空間，建議3.2元買入，上望4元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]