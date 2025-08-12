明報新聞網
經濟
黃雯怡 股海文蹤

投資策略

黃雯怡：信義光能上望4元

【明報專訊】美股上周五全線走升，納指再創歷史新高。美財長預計貿易問題將在10月底前解決，聯儲局副主席鮑曼（Michelle Bowman）支持年內減息3次，多重利好帶動美股的風險偏好提升。港股方面，技術調整壓力增加，中芯（0981）、華虹（1347）績後大跌，科網平台如美團（3690）、阿里巴巴（9988）、京東（9618）仍受壓，此前部分領先的消費個股亦持續獲利回吐。市場觀望氣氛濃，恒指料在24,500至25,000點左右徘徊，關注美國周二公布的CPI數據及騰訊（0700）、京東、網易（9999）等互聯網龍頭企業業績。

內地光伏行業「反內捲」討論持續，據報16家多晶硅生產商和中國光伏行業協會正在討論成立行業整合基金，不過目前尚未達成一致。如果到9月、10月還未能達成一致，監管機構可能強制關停低效產能。政府對光伏行業產能過剩問題的關注，刺激了市場情緒，6月底以來，光伏相關個股普遍反彈，頭部企業信義光能（0968）受到政策利好刺激，有估值重估的空間。

信義光能2025年上半年業績符合市場預期，純利同比減少約59%至7.64億元人民幣，實現經營收入109.3億元人民幣，同比減少6.5%。主要因為光伏玻璃利潤承壓，毛利率同比下降10.1個百分點。不過在反內卷政策推動及行業自主減產調整的影響下，光伏玻璃庫存呈下降趨勢，有機會帶動光伏玻璃價格觸底回升。

基於市場對供給側改革的憧憬，和作為行業龍頭的市場優勢，信義光能的估值仍有重估空間，建議3.2元買入，上望4元。

獨立股評人

